矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多處瘀傷、擦傷，讓少年父親憤而報案；檢方偵結依傷害罪起訴林男等6人，其餘成年與未成年共犯則尙在偵辦中；校方相關管理人員也因管理疏失遭懲處。

檢方調查，林姓少年（21歲）與陳姓少年前年12月都在矯正署桃園敦品中學（當時為誠正中學桃園分院）接受感化教育，是同班同寢的同學，林男當月6日晚上9點多疑似不滿陳男在靜默時間不守規定，出言糾正，雙方爆發口角。

檢方查，同寢室學員對陳心生不滿，包括林男等12人便一擁而上群起圍毆，打到陳斷了2根下門牙，另有右額、右眼、左腰、左腹瘀傷及撞傷等傷勢，遭戒送就醫；陳父不滿兒子被打，憤而提告傷害。