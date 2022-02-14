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矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙
桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多處瘀傷、擦傷，讓少年父親憤而報案；檢方偵結依傷害罪起訴林男等6人，其餘成年與未成年共犯則尙在偵辦中；校方相關管理人員也因管理疏失遭懲處。
檢方調查，林姓少年（21歲）與陳姓少年前年12月都在矯正署桃園敦品中學（當時為誠正中學桃園分院）接受感化教育，是同班同寢的同學，林男當月6日晚上9點多疑似不滿陳男在靜默時間不守規定，出言糾正，雙方爆發口角。
檢方查，同寢室學員對陳心生不滿，包括林男等12人便一擁而上群起圍毆，打到陳斷了2根下門牙，另有右額、右眼、左腰、左腹瘀傷及撞傷等傷勢，遭戒送就醫；陳父不滿兒子被打，憤而提告傷害。
眾少年到案後均坦承打人，其中案發時已成年的林、張、趙、郭、徐、游姓等6名少年遭桃園地檢署依傷害罪嫌起訴，3名未成年學員移送少年法院，其餘3人另案偵辦中；校方事後已懲處相關管理人員，並由輔導老師介入勸導教育當事學生。
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