快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多處瘀傷、擦傷，讓少年父親憤而報案；檢方偵結依傷害罪起訴林男等6人，其餘成年與未成年共犯則尙在偵辦中；校方相關管理人員也因管理疏失遭懲處。

檢方調查，林姓少年（21歲）與陳姓少年前年12月都在矯正署桃園敦品中學（當時為誠正中學桃園分院）接受感化教育，是同班同寢的同學，林男當月6日晚上9點多疑似不滿陳男在靜默時間不守規定，出言糾正，雙方爆發口角。

檢方查，同寢室學員對陳心生不滿，包括林男等12人便一擁而上群起圍毆，打到陳斷了2根下門牙，另有右額、右眼、左腰、左腹瘀傷及撞傷等傷勢，遭戒送就醫；陳父不滿兒子被打，憤而提告傷害。

眾少年到案後均坦承打人，其中案發時已成年的林、張、趙、郭、徐、游姓等6名少年遭桃園地檢署依傷害罪嫌起訴，3名未成年學員移送少年法院，其餘3人另案偵辦中；校方事後已懲處相關管理人員，並由輔導老師介入勸導教育當事學生。

桃園地檢署。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署。記者楊湛華／攝影

桃園 未成年 傷害罪

延伸閱讀

送完會客菜在監獄前遭6人圍毆 施暴者依傷害罪被判刑

通訊行店員驚見店長全身傷 送醫不治警疑他殺

女童夏令營騎車摔掉門牙 補習班負責人無視「公園禁騎」告示遭訴

台中員工開賭拚財運 他用假牌被拖進宿舍關鐵門圍毆

相關新聞

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法...

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多...

史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明...

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用...

證人通緝在身不願出面 刑警心急偽造筆錄緩起訴處分

新北市中和警分局陳姓偵查佐因線民不願出面做筆錄，竟找來另一民眾偽造製作線民筆錄，並將筆錄做為附件向新北地方法院聲請核發搜...

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。