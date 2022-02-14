史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論，照片為情境示意圖。圖／Ingimage 被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清，及涉貪汙財產來源不明罪的趙正宇5人，將輪番出庭作無罪辯論，辯論後宣判。

事實上，立委貪瀆案分太平洋流通公司前董事長李恆隆為爭取SOGO經營權運作的公聽會案、殯葬業者行求立委向營建署及陽明山國家公園管理處施壓案，檢調2020年7月31日收網，同年9月21日起訴，法院分案由同一合議庭審理。

涉案5名立委中，檢察官偵查中對時代力量黨前立委徐永明聲押禁見處分失敗，其餘4人都分別遭到羈押，廖國棟、陳超明、蘇震清去年農歷年前先後獲交保，目前還得定期向派出所簽到。

台北地院訂本周起排定辯論程序庭，先提示證據，再由台北地檢署派公訴團隊對辯立委，首先是周三傳喚國民黨的廖國棟、廖的國會辦公室主任丁復華。廖被控涉貪790萬元，丁復華已認罪，廖不認罪。

本周五(02/18)登場的是國民黨的陳超明。陳曾打電話給經濟部談公聽會之事，檢方認定，李恆隆因此透過「白手套」是知公關公司郭克銘捐100萬元入陳的政治獻金專戶，兩行為有貪汙對價關係，而陳的國會辦公室主任梁文一也收賄50萬元，陳、梁均不認罪。

下周三(02/23)合議庭傳喚徐永明、趨勢民調公司總經理吳世昌。徐被控由郭克銘穿針引線協助李恆隆在東吳大學舉辦公司法修法公聽會，且出席、發聲，期約索賄200萬元，不過，賄款因故未能交付，徐、吳不認罪。

3月2日，合議庭傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋。檢方指控，李恆隆行賄蘇、余2580萬元，蘇偵查中即爭執李恆隆的「自白」筆錄不實，去年，另自訴檢察官、書記官犯變造刑事證據、公務員登載不實文書罪，自訴案是否影響公訴案合議庭心證，不得而知。

3月4日，合議庭傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會助理林家騏。檢方懷疑，趙協助殯葬業者變更金山地區屬陽明山國家公園土地地目而收賄，發動搜索趙正宇時，在趙家中保險廂查獲920萬元現金，分2次起訴趙涉財產來源不明罪。