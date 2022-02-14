裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用生病感冒、積欠經紀公司款項等理由，傳送「明天存到三萬我才要親親」等語音給黃男索錢，黃男在半年內匯款22萬元到林女戶頭，直到察覺跟他聊天的根本不是「點點」才驚覺上當，新北地檢署今依詐欺罪起訴林女。

檢方調查，黃男經由林女介紹結識擔任酒店小姐的「點點」，對她心生愛慕，林女為此心起歹念，多次利用黃男愛慕之心假冒「點點」，以積欠公司債務要做色情償還、未達到業績缺錢、酒醉遭扣錢、買禮服等理由，向黃男索討新台幣3千至5萬6千元不等金額，還傳送「謝謝老公」、「不要~~你要明天存到三萬我才要親親你」、「不要，人家要現在要現在」等語音訊息給黃男取信，並要黃男直接將錢轉到自己的戶頭，直到黃男察覺訊息不是「點點」傳送的才驚覺上當，向地檢署告發詐欺。