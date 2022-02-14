殺人未遂不滿被害人不和解他怒縱火 辯放火不等於殺人

男子古憲謙與洪姓男子口角，去年1月24日下午先買好汽油，晚間再傳LINE訊息恫嚇「看來你真的不怕死」，深夜近11點時古至洪家門口潑灑汽油，點火後離去；半個小時後，古又到洪的另一處公寓縱火。因鄰居及時發現，兩處房屋主體結構未延燒，新北地方法院依殺人未遂罪判古5年4月徒刑。古上訴，台灣高等法院今開庭，他宣稱無殺人犯意。

古和洪原是朋友，2019年時兩人在新北市一家音樂酒吧內飲酒，酒後起衝突，古返家拿了把菜刀欲砍洪，但卻刺傷現身阻擋的洪胞弟，最高法院去年8月依殺人未遂罪判古2年10月徒刑定讞。

古憲謙在前案審理期間，希望洪姓男子能出面和他談和解，但洪不願見面，2021年1月24日古先傳「看來你真的不怕死」、「好的」、「我不會惜情了」等訊息給洪，當晚便到洪家兩住所縱火。因公寓除洪外還有其他人住宿，新北地院認定古犯5個殺人未遂罪和放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，依殺人未遂罪處斷。

一審判古5年4月徒刑，古不服而上訴。高院今開庭時，古承認有對著香爐和鐵門放火，但強調沒有要殺人。

高檢署公訴檢察官認為，古憲謙的上訴理由書沒有否認人犯意，且質疑他和洪姓男子究竟是什麼「細故」而值得他放火洩憤？古則解釋因前案他被認定殺人未遂，急著想和洪和解，但洪卻避不見面「想要我被關一樣」，他酒後心情不好才發送簡訊。古還訴苦稱前案是洪先動手打他，他才砍傷對方的弟弟。