苗栗男子積欠49筆稅費罰鍰 趕在房屋查封前付清

苗栗1名吳姓男子積欠多年的健保費、房屋稅、使用牌照稅及交通違規罰鍰等共49筆，法務部行政執行署新竹分署前往吳男家中執行並告知欠款將查封不動產，吳男才趕緊繳清。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，吳姓男子從民國108年起，積欠健保費、房屋稅、使用牌照稅及交通違規罰鍰總欠49筆，共計積欠新台幣5萬多元。

執行署在1月11日前往吳男家中現場執行，也告知吳男的母親相關欠款部分，若再不處理將查封吳男名下不動產。

新竹分署指出，吳男名下有1棟透天樓房，供家人共同居住，前庭可停車輛，房子鄰近苗栗市區，位置與屋況皆良好。吳男擔心房屋遭查封，趕快繳清。

新竹分署表示，若金額未滿新台幣20萬元以下案件，將先以通知命義務人自行繳納，若通知繳款期滿日仍置之不理，會定期現場執行，一來可以勸義務人繳納，同時也可以了解家庭經濟狀況。

新竹分署指出，若發現義務人經濟狀況確實相對弱勢，會轉介相關社福單位介入幫忙、協助，以達勿讓民眾心存僥倖，又能兼顧公益關懷。

新竹分署提醒，民眾若收到催繳通知後，應盡速主動繳納欠款，若經濟困難無法一次完繳者，可洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行。