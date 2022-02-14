女子積欠繳酒駕罰款5萬5百元 執行官扣保險後馬上繳清
台南市50歲陳姓女子積欠繳酒駕等罰款5萬5百元，逾期未繳納，由行政執行署台南分署強制執行，執行官查出陳女有保險費可執行，核發執行命令扣押陳女保險契約，陳女知悉後，今天中午到交通局繳清全部罰鍰。
行政執行署台南分署說，陳女於2018年間駕駛汽車在台南市安南區郡安路五段，遭警員查獲於5年內酒精濃度超過規定標準2次以上且在吊扣駕照期間，分別遭台南市交通局裁處3萬8500元及1萬2000元罰鍰，合計5萬500元，因逾期未繳納，經南市交通局移送行政執行署台南分署強制執行。
台南分署於今年1月間收案，執行人員調查陳女有保險契約可供執行，核發執行命令扣押陳女保險契約，陳女知悉後，到今天中午到南市交通局繳清全部罰鍰。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前，自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
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