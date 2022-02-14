中正大學調查法官判案滿意度33.1％ 鄭瑞隆：很難高

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果，發現民眾對於法官判案滿意度為33.1％，近10年內僅次於2019年的36.4％，雖滿意度仍不高，但學者認為法官獨立審判不必追求滿意度，只要加強與民眾溝通說明，提升民眾對司法的認識，即可增加民眾對司法的信心。

調查顯示，民眾對於去年度「法官能公平公正審判」滿意度為33.1％，較前年度26.7％大幅提升，其中「非常滿意」者占2.9％，「滿意」者占30.2％。

中正大學犯罪防治系教授兼主任、所長馬躍中說，中正大學調查法官滿意度行之有年，常有法界人士認為該調查對法官太嚴苛，此次調查結果中，民眾對法官審判案件的滿意度雖明顯上升，仍不高，他自己是學法律出身的，必須為法官說明一下。

馬躍中認為，民眾對法官滿意度不高，主因民眾對於司法程序不了解，偵查、起訴、審判、執行的過程中，無論前面的司法階段有什麼問題，結果還是由法官去審判、去承擔，司法院應該多主動與社會大眾溝通說明，讓民眾更了解司法，進而對司法有信心。

中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，中正大學犯防調查中，法官滿意度在2015年曾跌至15.4％，今滿意度已上升到33.1％，顯見民眾對司法的信心不斷提升。