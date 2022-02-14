快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

北市經紀公司車伕遭刺傷 警速逮兩嫌送辦

中央社 / 台北14日電

北市1名經紀公司車伕楊男日前和客戶樊男、洪男有消費糾紛，後者於13日凌晨設局相約楊男談判並持刀理論，3人現場發生扭打，造成楊男左手肩、臂受傷，警循線逮兩嫌送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁今天表示，轄下西門町派出所13日晨5時許接獲110轉報，指康定路25巷口有人被刀刺傷，偵查隊和派出所立即組成專案小組積極偵辦。

經警方調查了解，被害人28歲楊男為經紀公司車伕，平日租賃車輛並負責載送酒店公關小姐，日前疑和客戶31歲樊男、20歲洪男有叫小姐的消費糾紛，遭樊男兩人於13日凌晨2時許設局相約。

楊男案發時抵達約定的萬華區康定路25巷口後，樊男見狀便進入車內並持刀和楊男理論，楊男立即下車和樊男、洪男扭打，期間遭樊男持刀刺傷左肩和左手臂，楊男後來自行就醫、幸無大礙。

警方循線追查，於昨晚深夜11時許拘提樊男等2嫌到案，全案詢後依涉強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市 警察 西門町

延伸閱讀

北市擬漲停車費挨批 停管處：99％格位不受影響

台北燈節擠爆人潮 消保官查攤商5家不合格 輔導已改善

北市擬漲公有停車費 停管處：99%格位不受影響

北市抓不實廣告 Red Dr.鞋墊連2年違規再被罰90萬

相關新聞

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法...

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多...

史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明...

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用...

證人通緝在身不願出面 刑警心急偽造筆錄緩起訴處分

新北市中和警分局陳姓偵查佐因線民不願出面做筆錄，竟找來另一民眾偽造製作線民筆錄，並將筆錄做為附件向新北地方法院聲請核發搜...

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。