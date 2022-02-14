北市經紀公司車伕遭刺傷 警速逮兩嫌送辦

北市1名經紀公司車伕楊男日前和客戶樊男、洪男有消費糾紛，後者於13日凌晨設局相約楊男談判並持刀理論，3人現場發生扭打，造成楊男左手肩、臂受傷，警循線逮兩嫌送辦。

台北市警察局萬華分局偵查隊長陳偉仁今天表示，轄下西門町派出所13日晨5時許接獲110轉報，指康定路25巷口有人被刀刺傷，偵查隊和派出所立即組成專案小組積極偵辦。

經警方調查了解，被害人28歲楊男為經紀公司車伕，平日租賃車輛並負責載送酒店公關小姐，日前疑和客戶31歲樊男、20歲洪男有叫小姐的消費糾紛，遭樊男兩人於13日凌晨2時許設局相約。

楊男案發時抵達約定的萬華區康定路25巷口後，樊男見狀便進入車內並持刀和楊男理論，楊男立即下車和樊男、洪男扭打，期間遭樊男持刀刺傷左肩和左手臂，楊男後來自行就醫、幸無大礙。

警方循線追查，於昨晚深夜11時許拘提樊男等2嫌到案，全案詢後依涉強盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。