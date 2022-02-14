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高市前藍議員離婚 與妻爭上海房產討回1750萬

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨籍高雄市前議員梅再興2002年以妻名在上海市購屋，原本計畫若不選舉，要舉家搬到上海開牛肉麵店，前年1月，他妻子許女提告離婚，他請求分配一半房產，雖許女稱是梅再興贈與，不能列入財產分配，但高雄少家法院、高雄高分院均認為無贈與一事，判許女應給付梅房價一半1750萬元。

梅再興曾任3屆高雄市議員，2010年爭取連任失利，韓國瑜當選市長後，曾指派梅擔任高捷董事，後來高雄市長陳其邁補選上任，梅隨即遭到撤換。

判決指出，梅再興和許女結婚30年，兩人在大陸武漢、上海各有一棟房產，武漢房產登記為夫妻共有，夫妻各持有一半，但上海市房產，則登記在許女名下，價值約3500萬元。

2020年時因梅再興與許女感情不睦，許女提告訴請離婚（去年3月已和解離婚），梅再興當時為保住財產，反請求夫妻剩餘財產分配，認為上海市房產雖然登記在許女名下，但當時購入時，是由他出錢，要求許女應將上海市房產的一半價值，即1750萬元分給他。

許女反駁，稱兩人結婚數十年，她為了梅的選舉開銷、女兒生活費等，就付出3800多萬，上海房產2002年購入時，是梅再興贈與給她，以補償數十年來支出的家用，以及2名女兒的學費，否則為何不像武漢市房產登記為2人共有？因此不應該列入夫妻剩餘財產中。

高雄少家法院審理時，梅再興女兒出庭證稱，上海房屋是梅出錢購買，那時爸媽感情還可以，爸爸還答應媽媽不再選舉，全家飛去上海，他要在那邊開牛肉麵店，所以才由爸爸先出錢，但簽文件的是媽媽，房子也就登記在媽媽名下，兩人共同認知房子是共有財產。

另外，法官發現兩人2016年協議離婚時，當時梅再興就稱「上海房子依原先協議，我得四分之一，武漢房子你去公證，我就簽離婚協議書」，可見兩人協議離婚過程中，曾討論上海、武漢房屋如何分配，因此採信梅再興說法，一審判許女應給付梅再興1750萬元。

許女不服判決上訴，高雄高分院根據相關事證及女兒、親友等人證詞，認定許女持有的上海市房產，不屬於梅再興所贈與，因此採認少家法院的見解，應該列入夫妻剩餘財產分配，駁回許女上訴。

高雄市前國民黨籍市議員梅再興。本報資料照片
高雄市前國民黨籍市議員梅再興。本報資料照片

上海 離婚 武漢

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