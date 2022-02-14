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烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

躲通緝開車衝撞警察 男子遭殺人未遂罪起訴

中央社 / 台北14日電

因案遭通緝的官姓男子於109年間開車行經北市羅斯福路、辛亥路口時遇到警方攔檢，竟衝撞執勤的謝姓員警，造成謝男受傷。北檢今天依殺人未遂、妨害公務等罪起訴官男。

檢方起訴指出，有毒品、傷害前科的官姓男子因案遭通緝，他於民國109年12月8日凌晨開車行經台北市羅斯福路、辛亥路口時，遇到保安警察大隊第三中隊謝姓小隊長與其他員警正在執行路檢。

檢方表示，官男不但未停車受檢，還開車衝撞謝姓員警，導致謝姓員警倒在官男車輛引擎蓋上，隨後跌落地面，造成員警頭部、臉部及四肢多處擦挫傷後，官男開車加速逃逸。

台北地檢署認為官男有殺人犯意，且為累犯，今天依殺人未遂等罪起訴官男，並建請法院裁量是否對其加重最低本刑。

殺人 通緝 北市

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