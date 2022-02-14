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檢舉軍情局長就被打壓調職？上校打官司要國賠判敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

國防部退休參謀張景庭指控，因他檢舉時任軍情局長羅德民違反廉政倫理情事，被羅約談、多次調職，甚至以他帶隊到海外執行任務，讓男女軍官多日同住一房為由，記他申誡並降職，提告要求國防部國家賠償110萬餘元。台北地方法院認為國防部調職、懲處沒有違法，判張敗訴，可上訴。

張提告主張，他2020年11月退伍，服役期間表現優異，曾獲頒甲種獎章，擔任軍情局督察室副主任期間，多次發揮專長破獲共諜案；他認為，羅德民2018年8月到任後有諸多違反公款法用、豪奢飲宴等情事，隔年6月具名檢舉。

他指控，在尚未正式提出檢舉前，就被羅德民約談，並多次調職、不准他接觸戰情業務，羅又以他2018年8月率隊赴海外執行專案任務，讓男女軍官同住一房，違反國軍性騷擾、性侵害防治等規定，記他申誡一次，事後降為參謀，還將他列為重點控管維安人員，每月維安會議重複檢視他，讓同仁誤以為他品德操守不佳、言行不檢，請求國家賠償薪資損害、精神慰撫金等，共110萬餘元。

國防部認為，張執行海外任務前未詳查規畫，導致男女軍官同住一房，懲處沒有違誤，雖張申請救濟後，相關機關以程序瑕疵撤銷處分，但不代表張沒有違失。

另張歷年考核有言行舉措失當、敬業態度欠佳、領導能力不足等，且多次以法律專長威脅單位，常公開以個人偏頗觀點指責他人、批評局內政策或新聞時事，是單位潛存不安定因子，調職並無不法。

台北地院認為，依照審議決議書內容，僅能認定記張申誡有程序瑕疵，不足以推定張被挾怨報復，且張在審議程序中也坦承，執行海外任務期間，男女軍官確實同住一房，法院認為張身為領隊兼專案指揮管，確實未能掌握任務狀況，懲處沒有違誤。

再者，張調查都有人評會決議並經國防部核定，合乎法令規定，並沒有違法情事存在，又張退伍後仍多次檢舉羅德民未依法支用經費，經調查羅也未涉違法，認為張提告請求沒有理由，判張敗訴。

軍情局。圖／聯合報系資料照片
軍情局。圖／聯合報系資料照片

國防部 國軍

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