不滿考績 軍情局女職員翻拍公文傳友 判5月刑

50歲竇女為國防部軍事情報局復興廣播電台雇員，拍下鑑定表傳給李姓友人，抱怨考核成績不佳，被檢方依國家情報工作法起訴。新北地方法院合議庭認為，鑑定表雖有提及部分人員化名、本名，但未影響情報人員基本資訊，依洩漏國防以外應秘密罪處有期徒刑5月，緩刑4年，可易科罰金，並需向公庫支付10萬元。

據了解，竇女不滿其2016年3月「維安會議」人員輔導考核不佳，將載有考績的鑑定表拍下，傳給李姓友人抱怨，但鑑定表上除竇女考績外，還有其他同事姓名、化名，被檢方認定鑑定表載有情報人員身分等資訊，依國家情報工作法起訴竇女。