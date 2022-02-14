快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕欠18萬罰金8年不繳 房屋遭查封才驚覺「大條了」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市李姓巿民2次酒駕遭罰18萬元，遲遲不願繳罰金，政府決定下重手要查封他的房屋，他才驚覺事情「大條了」，嚇得趕緊湊錢去繳款。

新北市交通事件裁決處在春節前配合法務部行政執行署執行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，共查扣7輛車輛、查封4筆土地及11處房屋，若違規人仍不繳納積欠罰鍰，將擇期拍賣車輛、土地及房屋，抵繳罰金。

裁決處統計，2019年至2021年因ETC通行費經催繳仍未繳納及酒駕積欠罰鍰而移送強制執行案件共有74萬5776件，移送金額3億6531萬元，經執行後已繳納結案及核發債權憑證件數共55萬639件，金額達2億7906萬元。

裁決處表示，本次查封專案中，一位余姓巿民從2019年到2020年底多次違規，積欠100餘件ETC通行費及其他交通違規罰鍰，共11萬元，始終不願意繳錢。他們去年決定強制執行，查封汽車，這名違規人才終於感到害怕，在去年底乖乖到執行分署繳納罰金。

裁決處指出，另一名李姓巿民則是在2014年、2018年分別因酒駕遭裁罰，積欠18萬元罰金，多年來都不願繳款，新北執行分署去年底強制執行，查封房產，此人得知後嚇得在1個月內就結清罰金。

裁決處長李忠台表示，民眾若收到交通違規裁決書後應盡速辦理相關事宜，若無法一次繳清交通違規罰鍰，可向裁決處申請辦理分期繳納，每期以1個月計算，最多18期為限，若置之不理後續則會被移送強制執行，扣押薪資、存款或遭查封拍賣房地產及車輛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民眾遲遲不願繳納罰金，政府下重手，查封違規人房屋。圖／新北市交通局提供
民眾遲遲不願繳納罰金，政府下重手，查封違規人房屋。圖／新北市交通局提供

酒駕 交通違規

延伸閱讀

男子違規欠款49筆 一聽執行署要查封不動產 馬上繳清

滯欠逾36萬未繳 宜蘭景點旁土地遭拍賣

嘉縣酒駕男不繳罰款祖產遭查封 趕在法拍前付清

獨／酒駕參選人掀風暴 民眾黨拍板禁酒駕特別條款

相關新聞

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法...

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多...

史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明...

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用...

證人通緝在身不願出面 刑警心急偽造筆錄緩起訴處分

新北市中和警分局陳姓偵查佐因線民不願出面做筆錄，竟找來另一民眾偽造製作線民筆錄，並將筆錄做為附件向新北地方法院聲請核發搜...

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。