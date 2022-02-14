酒駕欠18萬罰金8年不繳 房屋遭查封才驚覺「大條了」

新北市李姓巿民2次酒駕遭罰18萬元，遲遲不願繳罰金，政府決定下重手要查封他的房屋，他才驚覺事情「大條了」，嚇得趕緊湊錢去繳款。

新北市交通事件裁決處在春節前配合法務部行政執行署執行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，共查扣7輛車輛、查封4筆土地及11處房屋，若違規人仍不繳納積欠罰鍰，將擇期拍賣車輛、土地及房屋，抵繳罰金。

裁決處統計，2019年至2021年因ETC通行費經催繳仍未繳納及酒駕積欠罰鍰而移送強制執行案件共有74萬5776件，移送金額3億6531萬元，經執行後已繳納結案及核發債權憑證件數共55萬639件，金額達2億7906萬元。

裁決處表示，本次查封專案中，一位余姓巿民從2019年到2020年底多次違規，積欠100餘件ETC通行費及其他交通違規罰鍰，共11萬元，始終不願意繳錢。他們去年決定強制執行，查封汽車，這名違規人才終於感到害怕，在去年底乖乖到執行分署繳納罰金。

裁決處指出，另一名李姓巿民則是在2014年、2018年分別因酒駕遭裁罰，積欠18萬元罰金，多年來都不願繳款，新北執行分署去年底強制執行，查封房產，此人得知後嚇得在1個月內就結清罰金。

裁決處長李忠台表示，民眾若收到交通違規裁決書後應盡速辦理相關事宜，若無法一次繳清交通違規罰鍰，可向裁決處申請辦理分期繳納，每期以1個月計算，最多18期為限，若置之不理後續則會被移送強制執行，扣押薪資、存款或遭查封拍賣房地產及車輛。

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