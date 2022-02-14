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男子違規欠款49筆 一聽執行署要查封不動產 馬上繳清

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

苗栗一名吳姓男子自2019年起累積積欠健保費、房屋稅、使用牌照稅及交通違規罰鍰共49筆，法務部行政執行署新竹分署今年1月11日至吳戶籍地址現場執行，告知其母親相關欠款，表示若再不處理，將會查封吳名下不動產。翌日，新竹分署接到吳打來的電話，其表示已將所有欠款匯至新竹分署公庫。

新竹分署指出，吳男名下不動產為三樓半透天樓房，供一家老小共同居住，前庭可停車2輛，該屋鄰近苗栗市區，位置與屋況皆良好，因懼怕該屋遭查封，吳男才火速繳款。

新竹分署對於金額未滿新台幣20萬以下案件，將先以通知命義務人自行繳納，如於通知繳款期滿日仍置之不理者，將定期現場執行，一來可以勸諭義務人繳納，同時可以了解其家庭經濟狀況。若發現義務人經濟狀況確實相對弱勢，亦會轉介相關社福單位介入幫忙、協助，以達勿讓民眾心存僥倖，又能兼顧公益關懷。

新竹分署呼籲，民眾若收到本分署催繳通知後應速繳納欠款，倘經濟困難無法一次完繳者，可與新竹分署承辦人員洽辦分期繳納手續，以免財產遭到強制執行，造成個人與家人的不便。

新竹分署指出，吳男名下不動產為鄰近苗栗市區的三樓半透天樓房，供一家老小共同居住，因懼怕該屋遭查封，吳男才火速繳款。圖／新竹分署提供
新竹分署指出，吳男名下不動產為鄰近苗栗市區的三樓半透天樓房，供一家老小共同居住，因懼怕該屋遭查封，吳男才火速繳款。圖／新竹分署提供

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