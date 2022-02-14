調查：逾8成民眾對警察維護治安給予正面肯定

中正大學犯罪研究中心今天公布「110年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」結果，民眾對警察維護治安工作滿意度超過8成，對法官可公正審理判決為33.1%。

中正大學犯罪研究中心指出，在本次調查中，在「住家與社區治安狀況的觀感」上，88%的民眾感覺住家附近安全，維持了去年近9成的滿意度。

在「整體治安滿意度」方面，因為挖眼案、超商店員遭刺死案等個案影響，滿意度較去年調查略有下降，但仍有5成以上（51.6%）的受訪民眾持正面評價。

犯罪研究中心表示，調查發現，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度維持8成以上（82.5%）。綜觀近3年，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度均超過8成，對警察維護治安的能力高度肯定。

另外，「民眾對政府強化社會安全網之各項措施滿意度」中，有60.7%的民眾表示滿意，顯示民眾肯定政府的措施，未來在持續跨領域合作及專業人力到位後，應有更大之進步空間。

犯罪研究中心指出，有33.1%民眾對於法官可公正公平審理與判決刑事案件持正面評價，與去年調查相比信任度上升6.4個百分點。但仍有約三分之二的民眾對此不滿意。由此可見，民眾對於法官之公正性仍存較高的負面評價。

調查表示，6成以上民眾對政府強力緝毒表現持正面評價，63.2%的受訪者持正面態度，與去年調查結果相似，此項結果顯示民眾確實可見政府機關、警政、司法單位對緝毒的重視及投入。

此外，有關政府在防制詐騙犯罪上的滿意度維持6成以上（62.0%），雖然媒體持續報導詐騙事件發生，但民眾仍可見警政及相關部門的努力。

關於死刑存廢的議題，43.6%的民眾完全不同意廢除死刑，與前期（109年）調查（45.1%）相較有下降趨勢。「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」比前期有上升趨勢。將兩者相加，有76.3%民眾目前反對廢除死刑，但不排除未來如具備相關配套方案民意會有所變化。

本調查於民國111年1月25日至27日，完成訪問全台1824名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.2%。抽樣完畢後，研究也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。