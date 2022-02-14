找人麻煩停不了 新店「煙火哥」燃爆竹擾人再罰6000

被網友戲稱「煙火哥」的男子邱銘祥因女友與藍姓女子有車禍訴訟，藉各式行為抗議藍女，雖被判刑，也獲處行政罰鍰，卻罰不怕，去年11月將爆竹放置藍女居住的社區引爆。台北地方法院審理，裁定再罰邱6000元。可抗告。

依新北市警新店分局移送書指出，邱2020年2月迄今，數度在藍女居住的新店區中興路「園頂社區」燃放鞭炮、施放煙火，表達對藍女的不滿。

警方說，2021年11月25日下午2時，邱騎乘祖母的機車到藍女住處附近，將爆竹放置，點燃引線後離去，爆竹的巨大聲響影響安寧，邱放置有殺傷力的物品，有危害他人身體或財物之虞，請法院依社會秩序維護法審理。

裁定指出，邱施放爆竹引起居民、路人恐慌，警方通知邱，但邱未到案說明，依警方提供監視器照片，清晰可見邱放置物品後即煙火四射，邱在下午施放爆竹，違反社維法，應裁處6000元罰鍰。

除「最近一次」被裁罰6000元，事實上，邱違法行為接二連三。他早於2020年1月即傳送簡訊恐嚇藍女、半夜至藍女住處燃放爆竹，被檢方起訴。

其後，2021年5月，邱散布藍女新冠肺炎確診的假訊息，另朝藍女潑糞、在公路駕車對藍女乘坐的車「逼車」，法院審理，去年10月依散播疫情不實訊息、強暴侮辱，強制等3罪判邱有期徒刑10月，可易科罰金30萬元。