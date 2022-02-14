拿演習加菜金請外人吃海產 參謀長想討好長官得坐牢

時任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平2015年挪用漢光演習的加菜金，支付指揮官招待部署家人吃海產的費用，一、二審依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

時任花防部劉姓指揮官2015年7月1日就任，得知郭姓政戰主任家人到花蓮遊玩，為盡地主、長官之誼，宴請郭和妻子、2名小孩到海產餐廳，而韓豫平也陪同出席，一行人共花費5760元。

韓豫平得知花防部因漢光演習表現優異，獲得2萬元加菜金，原應支付演習有功的官兵，他卻想討好指揮官，幫忙節省主官行政費，指示張姓下士以加菜金來支付、核銷宴請郭家人的餐費，共詐得2880元；韓2017年9月退伍。

韓豫平否認犯行，但張姓下士坦承犯行，供稱韓身為參謀長，只要不驚動到指揮官，都可以找他麻煩，且韓已經說服指揮官，不可能期待他能違抗韓的命令，他只能聽從指示辦理。

花蓮地方法院一審判韓豫平4年6月徒刑，褫奪公權4年，張1年徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年；花蓮高分院二審認為，韓身為國軍重要高階將領，長期受到國家栽培，應知國軍整飭軍紀、弊絕風清是重點工作。