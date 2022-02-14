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拿演習加菜金請外人吃海產 參謀長想討好長官得坐牢

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平2015年挪用漢光演習的加菜金，支付指揮官招待部署家人吃海產的費用，一、二審依貪汙治罪條例軍人利用職務上機會詐財罪判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

時任花防部劉姓指揮官2015年7月1日就任，得知郭姓政戰主任家人到花蓮遊玩，為盡地主、長官之誼，宴請郭和妻子、2名小孩到海產餐廳，而韓豫平也陪同出席，一行人共花費5760元。

韓豫平得知花防部因漢光演習表現優異，獲得2萬元加菜金，原應支付演習有功的官兵，他卻想討好指揮官，幫忙節省主官行政費，指示張姓下士以加菜金來支付、核銷宴請郭家人的餐費，共詐得2880元；韓2017年9月退伍。

韓豫平否認犯行，但張姓下士坦承犯行，供稱韓身為參謀長，只要不驚動到指揮官，都可以找他麻煩，且韓已經說服指揮官，不可能期待他能違抗韓的命令，他只能聽從指示辦理。

花蓮地方法院一審判韓豫平4年6月徒刑，褫奪公權4年，張1年徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年；花蓮高分院二審認為，韓身為國軍重要高階將領，長期受到國家栽培，應知國軍整飭軍紀、弊絕風清是重點工作。

判決指出，韓豫平應以高道德標準自持，卻為求表現，無視國軍要求忠誠軍風，踩踏紅線，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，犯後推諉卸責，態度不佳，仍判韓4年6月徒刑，褫奪公權4年；張1年徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。案件上訴，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，梁行妥適，駁回上訴而定讞。

前花防部少將韓豫平。圖／民眾提供
前花防部少將韓豫平。圖／民眾提供

漢光演習 國軍 花蓮

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