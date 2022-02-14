台電工程師借牌圍標 詐自家工程九百多萬 涉貪被起訴

台電台北供電區營運處線路課前工程師葉雲堯，因得知採購案底價等應秘密資訊，卻與陳姓友人聯手借用鴻煜公司名義投標並得標。台北地檢署調查後，今依貪汙治罪條例之圖利罪、違反政府採購法等罪起訴葉。

檢方調查，葉雲堯擔任台北供電區營運處路線課工程師，負責處理所轄區域供電線路設備及工程的採購案件，包含相關規劃設計、表單擬辦及議價等事項，屬於依據政府採購法從事於公共事務，而具有法定職務權限的公務員。

葉為台電北供處2007年度「板橋E/S 所內連絡線改善工程」採購案件的承辦人員，因而知悉採購案件包含底價為883萬2385元等在內的應秘密資訊。

他卻心生不法念頭，先由陳姓友人向鴻煜公司借用大小章及帳戶，用以投標。之後，北供處於2007年5月9日刊登招標公告後，葉在5月上旬某日，用鴻煜公司名義，製作相關投標文件，並提供押標金款項42萬元開立本票，遞件參與投標採購案。

2005年5月25日開標時，不僅因鴻煜公司在總計三家投標廠商中，所出的標價871萬5000元，低於底價且為最低標價，更因掌握內部採購資訊而占盡優勢。兩人破壞招標程序競爭工程的欺罔手法，致使台電營運處陷於錯誤，將應廢標的採購案件，決標給鴻煜公司施作，造成開標發生不正確結果。

之後，採購案件的履約程序，皆由葉雲堯出資完成（2008年5月間辦理驗收），而相關工程結算驗收款項921萬7383元，陳姓友人除從中分得30萬元外，其餘款項則盡歸葉所有，兩人即藉由借牌、詐術圍標等方法，獲得該等不法利益。

案發後陳姓男子被判刑2年，緩刑5年，葉男則因檢方傳拘未到案遭通緝，去年疫情期間才被緝獲到案。