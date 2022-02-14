快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電工程師借牌圍標 詐自家工程九百多萬 涉貪被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台電台北供電區營運處線路課前工程師葉雲堯，因得知採購案底價等應秘密資訊，卻與陳姓友人聯手借用鴻煜公司名義投標並得標。台北地檢署調查後，今依貪汙治罪條例之圖利罪、違反政府採購法等罪起訴葉。

檢方調查，葉雲堯擔任台北供電區營運處路線課工程師，負責處理所轄區域供電線路設備及工程的採購案件，包含相關規劃設計、表單擬辦及議價等事項，屬於依據政府採購法從事於公共事務，而具有法定職務權限的公務員。

葉為台電北供處2007年度「板橋E/S 所內連絡線改善工程」採購案件的承辦人員，因而知悉採購案件包含底價為883萬2385元等在內的應秘密資訊。

他卻心生不法念頭，先由陳姓友人向鴻煜公司借用大小章及帳戶，用以投標。之後，北供處於2007年5月9日刊登招標公告後，葉在5月上旬某日，用鴻煜公司名義，製作相關投標文件，並提供押標金款項42萬元開立本票，遞件參與投標採購案。

2005年5月25日開標時，不僅因鴻煜公司在總計三家投標廠商中，所出的標價871萬5000元，低於底價且為最低標價，更因掌握內部採購資訊而占盡優勢。兩人破壞招標程序競爭工程的欺罔手法，致使台電營運處陷於錯誤，將應廢標的採購案件，決標給鴻煜公司施作，造成開標發生不正確結果。

之後，採購案件的履約程序，皆由葉雲堯出資完成（2008年5月間辦理驗收），而相關工程結算驗收款項921萬7383元，陳姓友人除從中分得30萬元外，其餘款項則盡歸葉所有，兩人即藉由借牌、詐術圍標等方法，獲得該等不法利益。

案發後陳姓男子被判刑2年，緩刑5年，葉男則因檢方傳拘未到案遭通緝，去年疫情期間才被緝獲到案。

檢察官認定葉涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款「對於主管之事務，明知違背法令，直接圖自己及其他私人不法利益，因而獲得利益」的圖利，以及政府採購法第87條第3項之以詐術使開標發生不正確結果、同法第5條前段之借用他人名義參加投標等罪嫌，今依法起訴葉男。

台電營運處線路課工程師葉雲堯，因得知採購案底價等應秘密資訊，卻與友人聯手借用他人公司投標並得標。台北地檢署調查後，今起訴葉。圖／本報資料照
台電營運處線路課工程師葉雲堯，因得知採購案底價等應秘密資訊，卻與友人聯手借用他人公司投標並得標。台北地檢署調查後，今起訴葉。圖／本報資料照

台電 貪汙 疫情

延伸閱讀

Intel新職缺透露將在英國建立全新工程團隊 預計投入低功耗GPU架構設計

友達千億建廠 設備鏈吃補

花蓮吉安國小球場將開「大桐花」 預計4月啟用

新竹台電活動中心裝置藝術好美 邀民眾許願現彩色電碼

相關新聞

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法...

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多...

史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明...

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用...

證人通緝在身不願出面 刑警心急偽造筆錄緩起訴處分

新北市中和警分局陳姓偵查佐因線民不願出面做筆錄，竟找來另一民眾偽造製作線民筆錄，並將筆錄做為附件向新北地方法院聲請核發搜...

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。