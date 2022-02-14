讓大陸肉製品上架挨罰15萬 露天市集打官司抗罰輸了

露天拍賣2019至2020年間刊登販售大陸鳳爪、香辣雞丁、麻辣豬脆骨、匈牙利豬肉、日本雞皮餅乾等17項非合法輸入的商品，被農委會動植物防疫檢疫局開罰15萬元，露天不服提行政訴訟，台北地方法院認為裁罰無違誤，判露天敗訴，可上訴。

露天提告主張，網路平台業者不具備檢疫相關智識，應屬於協力角色，也非實際刊登違規商品的人，是賣家故意規避關鍵字等阻擋機制而上架商品，平台無從主動發現賣家刊登非法輸入檢疫物。

露天指出，若要求網路平台一律得自行發現、排除違規商品，做到「零檢出」，以現在技術無法達成；另平台接獲通知後立即下架、移除商品，但防檢局仍裁罰，有所違誤。

防檢局抗辯，露天刊登17項違規商品確實已違反動物傳染病防治條例，裁罰並無違誤；另彩券、煙火炮竹、藥品也都禁止在網路平台上販售，而露天也未見有技術困難，卻主張禁止刊登肉類製品，技術無法達成，顯有矛盾。

法院認為，露天經營網路平台，依法有確認檢疫物為合法輸入，才能在平台上刊登廣告的義務，認為防檢局開罰沒有違誤，但露天卻怠於查察，導致違規商品上架，有應注意而未注意的過失。