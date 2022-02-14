快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓大陸肉製品上架挨罰15萬 露天市集打官司抗罰輸了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

露天拍賣2019至2020年間刊登販售大陸鳳爪、香辣雞丁、麻辣豬脆骨、匈牙利豬肉、日本雞皮餅乾等17項非合法輸入的商品，被農委會動植物防疫檢疫局開罰15萬元，露天不服提行政訴訟，台北地方法院認為裁罰無違誤，判露天敗訴，可上訴。

露天提告主張，網路平台業者不具備檢疫相關智識，應屬於協力角色，也非實際刊登違規商品的人，是賣家故意規避關鍵字等阻擋機制而上架商品，平台無從主動發現賣家刊登非法輸入檢疫物。

露天指出，若要求網路平台一律得自行發現、排除違規商品，做到「零檢出」，以現在技術無法達成；另平台接獲通知後立即下架、移除商品，但防檢局仍裁罰，有所違誤。

防檢局抗辯，露天刊登17項違規商品確實已違反動物傳染病防治條例，裁罰並無違誤；另彩券、煙火炮竹、藥品也都禁止在網路平台上販售，而露天也未見有技術困難，卻主張禁止刊登肉類製品，技術無法達成，顯有矛盾。

法院認為，露天經營網路平台，依法有確認檢疫物為合法輸入，才能在平台上刊登廣告的義務，認為防檢局開罰沒有違誤，但露天卻怠於查察，導致違規商品上架，有應注意而未注意的過失。

判決指出，依法規範電商平台和賣家不可刊登違規檢疫物，與衛生福利部要求業者不得刊登危害青少年身心的網頁，內容相同，露天未能限制瀏覽、移除相關網頁，確實應負違法責任，不能已接獲通知就下架商品為由規避裁罰，判露天敗訴，仍要罰15萬元。

露天拍賣。圖／露天市集提供
露天拍賣。圖／露天市集提供

電商 彩券

延伸閱讀

晟德投資重心 拉回台灣

佾舞結緣 台胞任福建海絲鐘表博物館長

從投行看大陸／客戶盡職調查新規影響銀行大陸風控作業

五壽險金控 大陸投資驟降

相關新聞

33.1％滿意法官判案 司法院：不知中正大學問卷措辭

國立中正大學犯罪研究中心今日發表「2021年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，其中有33.1％民眾對於法...

矯正學校少年靜默時間出聲 遭12同寢學員打斷門牙

桃園市敦品中學林姓少年，日前在靜默時間與同班陳姓少年發生口角，隨後夥同同寢11人圍毆他，打到他兩顆門牙斷掉，臉部及上身多...

史上「最大貪瀆案」本周起大辯論 藍綠立委全部辯無罪

被喻為「史上最大弊案」的立委集體貪瀆案，審理近尾聲，本周展開大辯論。被控在SOGO經營權案中涉貪汙收賄罪的廖國棟、陳超明...

裝小姐嗲喊「轉錢才親親」 酒店幹部誆火山孝子涉詐欺

林姓女子台北市中山區一間酒店擔任訪檯經理，卻趁2018年黃姓男子對店內小姐「點點」心生愛慕後，多次假冒「點點」名義，利用...

證人通緝在身不願出面 刑警心急偽造筆錄緩起訴處分

新北市中和警分局陳姓偵查佐因線民不願出面做筆錄，竟找來另一民眾偽造製作線民筆錄，並將筆錄做為附件向新北地方法院聲請核發搜...

法評會建議停職法官又出包 苗栗地院急善後

苗栗地方法院非訟中心法官周靜妮於少家庭法官職務，累積未處理60件家暴保護令事件未處理，部分甚至收案2、3個月沒有動作，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。