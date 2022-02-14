內神通外鬼中華電信賠千萬 工程師遭起訴

中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉為圖績效與上游包商台灣風光公司合謀，利用製作幽靈標案手法，以上游收遠期匯票、下游預付工程款方式，套取中華電信2751萬資金，造成中華電信損失1570萬多元。台北地檢署今依違反證交法等罪起訴蔡、台灣風光實際負責人林俊呈等2人。

檢方調查，蔡政峰於2015年3月至2016年3月間，違反中華電信專（標）案管理作業要點，及銷售交易人工出帳入帳處理作業要點等規定，使4間廠商配合循環偽造交易，以假交易、真放貸的「過水交易」合作模式。

先由蔡、林談妥簽約標的、轉包廠商及欲融通金額等虛偽交易細節後，再指示不知情公司業務經理依蔡預擬交易條件繕打合約，在系統上建立專案及跑行政流程後。經不知情科長批核後，使「中華電信台灣北區電信分公司台北營運處」形式上簽訂7項採購案。

檢方調查，先由台北營運處與「專案客戶」形式上簽訂合約，由台北營運處承攬相關工程，再將不實合約工程轉包予「專案廠商」承作，經層層轉包，完成循環虛偽交易流程。

蔡指示不知情員工書面驗收後，使台北營運處會計人員陷於錯誤，將2751萬4765元工程款項，陸續撥給林實質掌控的帳戶，使台灣風光公司實際上得以無擔保方式向台北營運處詐得資金融通使用。

最後，台北營運處轉向台灣風光公司請款時，台灣風光則開立遠期支票支付，但僅陸續兌領部分款項。台灣風光周轉不靈，餘款1570萬4781元催討無著，使台北營運處遭受重大損失。