半夜沒睡抓賊趕進狗籠沒報警 屋主私行拘禁被判3月刑

屏東慣竊郭姓男子凌晨侵入三合院，一舉一動被剛好在看電視的屋主韓男從監視器裡看得清楚，抓到郭男後沒報警，關進狗籠裡，反被郭男姊姊知悉後報警提告。屏東地院審理後，依私行拘禁罪，判處韓男有期徒刑3月，可易科罰金。郭男則涉及多起竊盜罪被判刑。

判決指出，郭姓男子在2020年11月下旬接連犯下多起住宅竊盜案，用老虎鉗破壞大門掛鎖，侵入住家，或觀察地形，從冷氣鐵窗缺口潛入住家行竊，得手現金數千元、竊取金項鍊、手鍊、戒指等珠寶，並將戒指拿去變賣花用。郭男還偷機車，塗改車牌號碼。

判決指出，2020年11月29日凌晨3點多，郭男騎著偷來機車經過屏東市一處三合院住家時，發現神明廳大門沒有關，拿取周邊竹竿漁網，將照往神明廳的監視器撥向他處，搜尋財物時，屋主韓男還沒睡，正在客廳看電視，從監視器畫面看到郭的一舉一動。

韓隨即與友人到神明廳內，抓住躲在神明桌下的郭男，當場壓制郭男，兩小時後清晨5點，因壓制一段時間，避免郭男逃跑，韓竟未報警，喝令郭男進入三合院內的狗籠，郭不敢違逆，進入狗籠內。當天清晨5點50分，郭的姐姐獲悉郭被人關在狗籠報警處理。

判決指出，屋主韓姓男子不滿住家差點遭竊，但也應該依循正軌處理，竟然對郭男施以拘禁，危及人身安全也對郭的心理造成負面影響，考量審理時韓坦承犯行，面對自己錯誤，且是因為對方竊盜未遂行為而起，審理時對方也願意給韓一個機會等，判韓犯私刑拘禁罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。