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7旬病父請求兒女給付扶養費 法官以他避債離家出走駁回
74歲陳姓男子以年老身體不佳，不能維持生活為由，向兒女請求每月各給付4千元扶養費；陳的兒女則以父親在41年前為避債離家出走，2人只能靠學校補助才能生活，向法院請求免除對父親扶養義務。法官認為，陳父當時負債累累，自顧不暇，從未對兒女盡過扶養義務，同意陳兒女免除對父親扶養義務，並駁回陳父請求給付扶養費。
陳父表示，他於1981年離家出走，留下子女讓他母親單獨扶養，他目前已高齡74歲，身體不佳，沒有工作，不能維持生活，請求子女每月各給付扶養費4000元。
陳的兒女說，父親當時負債累累，為避債而離家出走，2人只能靠學校補助才能生活，2人不願扶養父親，向法院聲請求免除對父親的扶養義務。
法官經查，陳父對於兒女所稱離家出走一事並不爭執，陳父當時負債累累，為避債而離家出走，自顧不暇，應無能力再扶養兒女，陳父從未對兒女盡過扶養義務。
法官認為，陳父沒有正當理由從未盡到照顧及扶養子女義務，屬情節重大，陳兒女請求免除對父親扶養義務，則為有理由，應予准許。陳父請求兒女給付扶養費，為無理由，應予駁回，全案可抗告。
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