蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今天病逝

曾審理蘇建和案的台灣高等法院法官湯美玉，日前因身不適而請丈夫幫忙辦理退休，詎料上午辭世。

湯美玉現為高院民事庭法官，承辦專業類別為工程事件。高院表示，今天得知訊息，但並不清楚病因。

31年前汐止吳銘漢夫妻遇害，莊林勳、劉秉郎和蘇建和也捲入其中，3人多次遭判處死刑，雖然3人早已無罪確定，但民事訴訟至今仍在高院審理中。同案被告王文孝當年被軍法判決死刑確定後，當時承審的士林地方法院法官湯美玉在王文孝執行槍決前4天，曾到軍監就案情審訊王文孝；在律師陪同下，王坦承行凶，並明確指證蘇等3人參與，檢、審當時認為王是在自由意志之下陳述。

湯美玉2003年時回憶，她至軍事看守所再度訊問王文孝，當時王承認夥同蘇建和3人共同強劫殺人，堅稱「抓到之後，在警局指認那3個人（指蘇建和3人）共同強劫殺人」，並稱「在警局供稱偷、搶、殺的部分，沒有受到逼供，蘇等3人的確有參與，一樣罪有應得。」

湯美玉說，訊問過程王文孝的神態很正常，她為求確認，還針對共犯部分再問王文孝「為何你以前先說是自己一個人作案，後來又說蘇建和3人有參與？」王文孝回答：「因為我本來是想一個人擔，後來我才把共犯名字說出來，他們3人確實有參與。」湯美玉問到這裡，還問辯護律師有無補充，律師又就同一問題再問王文孝「你剛才這麼說，對嗎？」王文孝仍肯定地回答：「對。」她認定蘇建和三人是共犯的心證因此形成。

據了解，上周二湯美玉開了1天的庭，翌日起床不適送醫，當天便動手術並裝葉克膜。湯美玉在1月28日時仍作出2件裁定案。