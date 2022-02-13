快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

求復合不成怒砍女友60刀 男遭判無期徒刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名林姓男子毆打同居李姓女友，還持刀恐嚇對方，遭新竹地院核發保護令後，心懷不滿，先連續打上百通騷擾電話逼李復合，否則要至其與死地，遭李拒絕後，2020年8月林持刀到李上班的按摩店，朝對方狂砍60刀殺死李，事後再辯稱是李說要殺他母親跟兒子，他才會「義憤殺人」，還稱因吞下170顆安眠藥後才動手，犯案時已意識不清；新竹地院審理終結，法官認為李手段殘酷無情、罔顧人性且毫無悔意，依殺人罪判處無期徒刑。

判決書指出，46歲林男與李女曾在新竹縣湖口鄉同居，2020年6月林因出手傷害、持刀恐嚇李，遭新竹地院核發暫時保護令，另林十分不滿，連續多日撥打上百通騷擾電話給李。

2020年8月6日，林男再次打電話騷擾李，並稱對方再不復合就要至其與死地，電話一直打到隔天上午，最後林帶著一把廚房用刀騎車前往李女工作的按摩店，懇求對方復合，遭李拒絕。

林男遭拒後，氣憤拿出刀朝李女的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺達60刀，李因失血過多休克而死，林見狀則持刀刺胸尋短。

林男辯稱，因李蓊嚇要找人殺他在台中的母親與兒子，當下受言語刺激才會「義憤殺人」，且他在案發前吃下170顆安眠藥想自殺，因此犯案當下已意識不清。

但法官根據醫師鑑定報告，得知若林男吞下170顆安眠藥，血液濃度將高達每毫升12.7微克，可是林的抽血指數卻僅0.36，與數據不符，且法官根據多名證人作證，種種跡象都顯示李女才是弱勢被害人，情況並非如林所稱。

另外，林男在案發前撥打上百通騷擾電話給李，法官難以想像林若吃下這麼多安眠藥的精神狀況下，怎能連續不間斷打電話騷擾對方，因此無從認定林行為當時精神狀況與辨識能力有降低情形。

法官認為，林男的犯罪手段殘酷無情、罔顧人性，殺意極為明顯，事後又飾詞狡辯，未見其懊悔之心，審酌依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

新竹地院審理終結，法官認為李手段殘酷無情、罔顧人性且毫無悔意，依殺人罪判處無期徒刑。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，法官認為李手段殘酷無情、罔顧人性且毫無悔意，依殺人罪判處無期徒刑。圖／報系資料照

新竹 殺人 恐嚇

延伸閱讀

周興哲情人節給女友驚喜 先甜寵粉絲送600份「早餐」

女友邀他一起居家工作 視訊開會中尖叫聲讓同事臉綠

女友媽討錢揮霍無度 他反映後竟遭女友嗆：是你自己的問題

汪小菲緋聞女友「他和很多女孩有關係」爆內幕！　張蘭舉動網看傻

相關新聞

蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今天病逝

曾審理蘇建和案的台灣高等法院法官湯美玉，日前因身不適而請丈夫幫忙辦理退休，詎料上午辭世。

求復合不成怒砍女友60刀 男遭判無期徒刑

新竹縣一名林姓男子毆打同居李姓女友，還持刀恐嚇對方，遭新竹地院核發保護令後，心懷不滿，先連續打上百通騷擾電話逼李復合，否...

酒後唱歌續攤變調 20歲男西門町KTV前持刀砍人遭法辦

20歲李姓男子前天與友相約飲宴，吃飽喝足後打算到KTV續攤，未料在KTV前與另批顧客看不順眼，爆發口角，李男先是持酒瓶丟...

30年法官退休轉任律師 難忘70名被告千頁判決書

曾任台東地院院長的唐光義去年底退休，退休後希望仍在法界奉獻專業，在台中市開設律師事務所擔任律師，他今天上午與榮憲法律事務...

柯基遭咬婦人救狗受傷　告對方飼主傷害結局大逆轉

高雄仁武區鄭姓婦人養了一隻柯基犬，前年2月她拿著食物要餵養莊姓鄰居的狗狗時，柯基突遭莊婦犬隻攻擊，鄭婦見狀衝上前拉開兩隻...

為討1萬元痛扁女人...驚魂30小時送醫 3惡煞判7年徒刑

邱姓男子2019年間騎車載詹姓女子至人煙稀少的新北汐止一處宮廟，夥同陳姓、曹姓犯嫌向詹女索討1萬元，3人輪流毆打、持鋁棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。