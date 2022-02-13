求復合不成怒砍女友60刀 男遭判無期徒刑

新竹縣一名林姓男子毆打同居李姓女友，還持刀恐嚇對方，遭新竹地院核發保護令後，心懷不滿，先連續打上百通騷擾電話逼李復合，否則要至其與死地，遭李拒絕後，2020年8月林持刀到李上班的按摩店，朝對方狂砍60刀殺死李，事後再辯稱是李說要殺他母親跟兒子，他才會「義憤殺人」，還稱因吞下170顆安眠藥後才動手，犯案時已意識不清；新竹地院審理終結，法官認為李手段殘酷無情、罔顧人性且毫無悔意，依殺人罪判處無期徒刑。

判決書指出，46歲林男與李女曾在新竹縣湖口鄉同居，2020年6月林因出手傷害、持刀恐嚇李，遭新竹地院核發暫時保護令，另林十分不滿，連續多日撥打上百通騷擾電話給李。

2020年8月6日，林男再次打電話騷擾李，並稱對方再不復合就要至其與死地，電話一直打到隔天上午，最後林帶著一把廚房用刀騎車前往李女工作的按摩店，懇求對方復合，遭李拒絕。

林男遭拒後，氣憤拿出刀朝李女的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺達60刀，李因失血過多休克而死，林見狀則持刀刺胸尋短。

林男辯稱，因李蓊嚇要找人殺他在台中的母親與兒子，當下受言語刺激才會「義憤殺人」，且他在案發前吃下170顆安眠藥想自殺，因此犯案當下已意識不清。

但法官根據醫師鑑定報告，得知若林男吞下170顆安眠藥，血液濃度將高達每毫升12.7微克，可是林的抽血指數卻僅0.36，與數據不符，且法官根據多名證人作證，種種跡象都顯示李女才是弱勢被害人，情況並非如林所稱。

另外，林男在案發前撥打上百通騷擾電話給李，法官難以想像林若吃下這麼多安眠藥的精神狀況下，怎能連續不間斷打電話騷擾對方，因此無從認定林行為當時精神狀況與辨識能力有降低情形。