快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30年法官退休轉任律師 難忘70名被告千頁判決書

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

曾任台東地院院長的唐光義去年底退休，退休後希望仍在法界奉獻專業，在台中市開設律師事務所擔任律師，他今天上午與榮憲法律事務所，舉辦合署辦公的開幕茶會，邀請各界法律好友到場，唐說，擔任法官30年，迄今仍難忘審理一起貪汙案時，有70名被告，判決書寫了近千頁的往事。

唐光義在去年12月底退休後，繼續持牌擔任律師，為全台提供法律服務，擅長刑事、民事與行政訴訟，他退休後在台中市成立光義律師事務所，並在今天與榮憲聯合法律事務所，舉辦合署辦公的開幕茶會。

唐光義說，合署辦公有節省人力、空間等好處，未來希望繼續分享法律的專業，服務中部地區的民眾，而過去擔任法官30年，最難忘的一段經歷是剛升上二審時，審理一起警職人員貪汙案件，當時被告有多達70名，在一次的審理中，有長達六天是從早上9點審到晚上10點，最後寫成近千頁的判決書，反覆勾稽被告的涉案情節後，判一半的被告有罪、另一半的被告無罪。

唐光義說，擔任法官以來，都是秉持相同認真的態度，審理每一起案件，此次轉換角色為律師後，將更致力於為民服務。

唐光義（60歲）是東吳大學法學士、高考金融法務人員及格、經濟部以等特考法制人員及格，曾任台東地院院長、台中高分院庭長、台中地院庭長兼發言人、台中地院、雲林地院法官、第一屆法官遴選委員會委員。

曾任台東地院院長的唐光義，去年退休後轉任律師，繼續在法界服務。記者陳宏睿／攝影
曾任台東地院院長的唐光義，去年退休後轉任律師，繼續在法界服務。記者陳宏睿／攝影

律師 貪汙

延伸閱讀

他剛出監搶銀行 辯「想吃牢飯」法官不信判3年7月

網購退款軍人中計成洗錢幫凶 法官以一事實判無罪

醉男酒駕拒測還辱警 辯三字經「是語助詞」下場慘

敲地板、腳步聲噪音擾鄰 遭判賠樓下住戶4萬元

相關新聞

蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今天病逝

曾審理蘇建和案的台灣高等法院法官湯美玉，日前因身不適而請丈夫幫忙辦理退休，詎料上午辭世。

求復合不成怒砍女友60刀 男遭判無期徒刑

新竹縣一名林姓男子毆打同居李姓女友，還持刀恐嚇對方，遭新竹地院核發保護令後，心懷不滿，先連續打上百通騷擾電話逼李復合，否...

酒後唱歌續攤變調 20歲男西門町KTV前持刀砍人遭法辦

20歲李姓男子前天與友相約飲宴，吃飽喝足後打算到KTV續攤，未料在KTV前與另批顧客看不順眼，爆發口角，李男先是持酒瓶丟...

30年法官退休轉任律師 難忘70名被告千頁判決書

曾任台東地院院長的唐光義去年底退休，退休後希望仍在法界奉獻專業，在台中市開設律師事務所擔任律師，他今天上午與榮憲法律事務...

柯基遭咬婦人救狗受傷　告對方飼主傷害結局大逆轉

高雄仁武區鄭姓婦人養了一隻柯基犬，前年2月她拿著食物要餵養莊姓鄰居的狗狗時，柯基突遭莊婦犬隻攻擊，鄭婦見狀衝上前拉開兩隻...

為討1萬元痛扁女人...驚魂30小時送醫 3惡煞判7年徒刑

邱姓男子2019年間騎車載詹姓女子至人煙稀少的新北汐止一處宮廟，夥同陳姓、曹姓犯嫌向詹女索討1萬元，3人輪流毆打、持鋁棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。