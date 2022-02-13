30年法官退休轉任律師 難忘70名被告千頁判決書

曾任台東地院院長的唐光義去年底退休，退休後希望仍在法界奉獻專業，在台中市開設律師事務所擔任律師，他今天上午與榮憲法律事務所，舉辦合署辦公的開幕茶會，邀請各界法律好友到場，唐說，擔任法官30年，迄今仍難忘審理一起貪汙案時，有70名被告，判決書寫了近千頁的往事。

唐光義在去年12月底退休後，繼續持牌擔任律師，為全台提供法律服務，擅長刑事、民事與行政訴訟，他退休後在台中市成立光義律師事務所，並在今天與榮憲聯合法律事務所，舉辦合署辦公的開幕茶會。

唐光義說，合署辦公有節省人力、空間等好處，未來希望繼續分享法律的專業，服務中部地區的民眾，而過去擔任法官30年，最難忘的一段經歷是剛升上二審時，審理一起警職人員貪汙案件，當時被告有多達70名，在一次的審理中，有長達六天是從早上9點審到晚上10點，最後寫成近千頁的判決書，反覆勾稽被告的涉案情節後，判一半的被告有罪、另一半的被告無罪。

唐光義說，擔任法官以來，都是秉持相同認真的態度，審理每一起案件，此次轉換角色為律師後，將更致力於為民服務。