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柯基遭咬婦人救狗受傷　告對方飼主傷害結局大逆轉

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄仁武區鄭姓婦人養了一隻柯基犬，前年2月她拿著食物要餵養莊姓鄰居的狗狗時，柯基突遭莊婦犬隻攻擊，鄭婦見狀衝上前拉開兩隻狗狗，卻遭狗狗咬傷，鄭婦指控莊婦的狗咬人，橋頭地院簡易庭認為莊婦有疏失，依過失傷害判拘役30天，她不服上訴，橋頭地院、高雄高分院法官發現鄭婦傷口疑似為自己養的柯基犬所咬，改判莊女無罪。

判決指出，2020年2月1日下午4時許，莊婦牽著兩隻愛犬到門口送客，當時遛完狗的鄭婦經過莊婦家門口，鄭婦取的莊婦同意後，上前餵養兩隻狗狗，沒料對方卻突然撲向鄭婦養的柯基，鄭婦發現愛犬無端遭攻擊，衝上前拉開兩隻狗，過程中不小心遭到狗狗腰傷，右大拇指、左小指、右膝受到擦挫傷，所幸包紮後沒有大礙。

鄭婦後來質疑莊婦沒有將狗狗綁好，明知道狗會咬人，卻沒幫牠們戴上防咬口罩，不顧鄰居情誼告莊婦過失傷害，橋頭簡易庭審理時，認為莊婦有疏失，判拘役30天得易科罰金。

莊婦不服上訴，她辯稱，當天她的狗是在門口玩，不是要外出，所以沒有牽繩及戴嘴套，還出示監視器畫面佐證「我的狗沒有咬人。」橋頭地院審理時，鄭婦則直指傷口是她為了撥開莊女狗狗，才被對方攻擊造成，「我的柯基不會傷害我」。

橋院法官根據現場監視器畫面，發現從監視器角度，並無法判斷鄭婦受的傷是莊婦養的狗狗造成，雖然驗傷單顯示「右膝犬咬傷」，但根據警方勘驗筆錄，鄭婦所養的柯基犬也有啃咬鄭婦的左手，因此不排除鄭婦的犬咬傷，可能是柯基犬所咬，而鄭婦當時為了撥開兩隻狗，雙膝跪地，傷勢也可能是跪地所致。

橋院法官根據罪疑惟輕原則，認為莊婦養的大型犬並未咬到鄭婦，逆轉改判莊婦無罪；檢方不服上訴，高雄高分院根據相關事證，發現莊婦養的狗咬住柯基後就未鬆口，直到有人拿水潑才冷靜鬆口，反而是鄭婦自己飼養的柯基，回頭張嘴咬到飼主。

高雄高分院合議庭認定，鄭婦受傷是為了救柯基，最後反遭柯基咬傷，並因為拉扯過程中摩擦地面，造成膝蓋擦傷，雖然莊婦狗狗未牽繩及戴上防咬口罩，但動物保護法第7條保護目的，是要防範動物無故侵害他人生命、財產，並未包含避免動物咬其他動物，因此認罪證不足，駁回檢方上訴，莊婦無罪確定。

鄭姓婦人的柯基遭莊姓鄰居的狗狗咬傷，她上前救人反被柯基咬一口，柯基犬示意圖。本報資料照片
鄭姓婦人的柯基遭莊姓鄰居的狗狗咬傷，她上前救人反被柯基咬一口，柯基犬示意圖。本報資料照片

柯基 狗狗 監視器

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