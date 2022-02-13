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為討1萬元痛扁女人...驚魂30小時送醫 3惡煞判7年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

邱姓男子2019年間騎車載詹姓女子至人煙稀少的新北汐止一處宮廟，夥同陳姓、曹姓犯嫌向詹女索討1萬元，3人輪流毆打、持鋁棒痛扁詹女，狠嗆「不還錢別想活命」最後還強行帶往淡水住處，強取詹女包包中財物。士林地方法院認定，邱等人犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處7年至7年6月不等徒刑。

判決指出，2019年11月19日上午9時許，邱用臉書聯繫詹，佯稱曹、陳要求找她對質，邱當日中午近12時，騎機車載著詹到宮廟外，曾等3人要求詹支付日前外出花費的1萬元，猛嗆「不還錢別想活命」付錢才能走，不料詹女拒絕付錢，曹、陳徒手打人，邱甚至還拿出鋁製鐵棒毆打。

當日詹拿不出錢，被帶往邱的住處，3人在詹不能抗拒狀態下，拿走背包取走郵局提款卡、手機、悠遊卡等物，要求詹打電話向家人拿錢。過程中3人持續打人，邱拿球棒、磚頭毆打詹，直到隔天晚上6時許，驚魂了約30小時，詹因重傷意識不清，才叫救護車到場。詹經送醫後，頭部外傷臉瘀腫撕裂傷、背腰臀手腳多處瘀腫挫傷。

邱到案後認罪，曹、陳認錯不認罪。曾供稱，1萬元是替詹出錢買菸、飲料、火車票，否認帶凶器，也沒有結夥3人以上強盜；陳也稱沒有強取財物，無妨害自由。

詹證稱，之前和3人一起出去玩會互相請客，曾男出錢後沒有說要還錢，當下被打有試圖逃跑，但遭攔住去路；後來被帶到邱的住處途中有遇到警察攔檢，但害怕再度被打「不敢跟警察說」。抵達邱住家後，3人輪流看守，還說「敢逃跑就死定了」，隨後背包被3人強行拿走，他們還拿悠遊卡去超商測試有沒有錢。

合議庭認定，3人在宮廟外徒手或持鋁棒打人，強行讓詹至邱的住處，並持續毆打強取財物，且曾詹2人無債權債務關係，3人所為犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪、攜帶凶器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，從重論結夥三人以上攜帶凶器強盜罪。

合議庭審酌，3人正值青年，不思正途賺取所需，竟強盜他人財物方式牟利，造成告訴人恐慌，嚴重破壞社會秩序危害治安，邱認罪和解賠償完畢，曾、陳則始終否認罪行、避重就輕，和解後未依約給付。三人犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，邱判處7年徒刑、陳判處7年4月、曾判處7年6月徒刑。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

強盜 警察

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