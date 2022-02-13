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越籍男女喬債不成當街互毆 雙雙掛彩進醫院

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

40歲蘇姓女子與55歲李姓男子因有債務糾紛，近日深夜在台北市文山區當街互毆，導致雙方掛彩，也驚動周邊住戶，轄區警方隨即到場制止，協助2人送醫後，因2人互提告訴，警詢後依傷害、毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，蘇女及李男皆為越南籍人士，已婚的李男與蘇女原為朋友關係，卻因債務糾紛反目成仇；蘇女指控李男欠下6萬多元債務，2月11日深夜11時騎著機車找上李男談判，李男卻稱「過年前早就還完了，妳（蘇女）先前也欠我不少錢」，雙方僵持不下，在文山區保儀路上當街互毆。

有民眾目擊，蘇女手持安全帽不停毆打李男，李後來也不甘示弱，出手還擊，雙方在街上大吵大鬧，直到驚動街坊鄰居，引來員警制止才消停。

警方表示，2人皆因扭打受傷掛彩，員警調停後協助2人到萬芳醫院治療，事後因2人皆對對方氣憤難消，互提告訴，全案詢後依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性處理，尋求調解或法律程序解決，對於不法暴力行為，警方將依法究辦。

蘇女（左）因與李男（右）有債務糾紛，前天在台北市文山區當街互毆。記者李隆揆／翻攝
蘇女（左）因與李男（右）有債務糾紛，前天在台北市文山區當街互毆。記者李隆揆／翻攝

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