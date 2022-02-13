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北市1對男女因債務糾紛街頭互毆 遭警送辦

中央社 / 台北13日電

日前北市街頭深夜有1對男女追逐互毆，就連安全帽都成打人工具，驚擾睡夢中的住戶，警方獲報到場處理，發現40歲蘇女和55歲李男是因債務糾紛起衝突，因兩人互告均依法送辦。

台北市警察局文山第一分局木新派出所長王乃強今天對外表示，11日晚間11時許獲報轄內保儀路街頭有人打架互毆，火速聯合轄區組合警力到場隔開雙方，並先護送兩人就醫診治。

警方後續調查發現，涉案的40歲蘇女和55歲李男因有債務糾紛，兩人衍生口角後，進而發生肢體衝突、互毆，蘇女過程中還持安全帽砸傷李男，不甘示弱的李男也赤手空拳還擊，造成兩方都有輕微皮肉傷，且兩人在街頭追逐大吵大鬧，也驚醒附近的住戶。

掛彩的兩人隨後遭警方隔開，並分別送醫治療，但氣憤的蘇女和李男事後互提傷害告訴，全案詢後將蘇女、李男依傷害、毀損等罪一併函送台北地檢署偵辦。

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