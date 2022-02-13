他剛出監搶銀行 辯「想吃牢飯」法官不信判3年7月

台中市湯姓男子出監後缺錢花用，去年8月間持美工刀進西屯區國泰世華銀行，挾持行員喝令「搶劫、準備30萬」，警方到場後，湯自知法網難逃，束手就逮，還辯稱「想吃牢飯才犯行」，不過台中地院審理後認為，湯犯案前有挑選銀行、評估行員狀況才下手，認定有強盜犯意，判刑3年7月。

判決指出，湯姓男子（63歲）有公共危險前科，去年8月4日才出監，但出監後因經濟困難，無錢花用，因此規劃持美工刀行搶，湯在同年8月9日下午1時許，持美工刀進入西屯區國泰世華銀行。

湯進入銀行後，陳姓行員先詢問湯「要辦什麼業務」，湯回稱「要開戶」，隨後趁行員轉身拿相關表格時，湯右手拿出美工刀，並以左手攬住行員的脖子，向在場其他行員、主管喝令「我要搶劫，準備30萬元」。

當時行員、經理安撫湯姓男子，並稱已經報案，但湯仍向經理要求30萬現金，警方在獲報後的7分鐘內抵達，湯自知難逃，束手放下美工刀就擒，但在警詢時辯稱，出監後無錢生活，想吃牢飯才犯行。

台中地院審理時認為，依照湯姓男子供述，因缺錢花用才犯行，而且自知只有美工刀，所以要挑選比較好下手的行員，才有可能搶到錢，而且會選西屯區的國泰世華銀行的原因，是該分行人比較多，較有機會下手，顯見湯主觀有取得財物的意圖，若只是以搶銀行作為入監服刑的管道，根本不會刻意挑選銀行或行員。