快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他剛出監搶銀行 辯「想吃牢飯」法官不信判3年7月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市湯姓男子出監後缺錢花用，去年8月間持美工刀進西屯區國泰世華銀行，挾持行員喝令「搶劫、準備30萬」，警方到場後，湯自知法網難逃，束手就逮，還辯稱「想吃牢飯才犯行」，不過台中地院審理後認為，湯犯案前有挑選銀行、評估行員狀況才下手，認定有強盜犯意，判刑3年7月。

判決指出，湯姓男子（63歲）有公共危險前科，去年8月4日才出監，但出監後因經濟困難，無錢花用，因此規劃持美工刀行搶，湯在同年8月9日下午1時許，持美工刀進入西屯區國泰世華銀行。

湯進入銀行後，陳姓行員先詢問湯「要辦什麼業務」，湯回稱「要開戶」，隨後趁行員轉身拿相關表格時，湯右手拿出美工刀，並以左手攬住行員的脖子，向在場其他行員、主管喝令「我要搶劫，準備30萬元」。

當時行員、經理安撫湯姓男子，並稱已經報案，但湯仍向經理要求30萬現金，警方在獲報後的7分鐘內抵達，湯自知難逃，束手放下美工刀就擒，但在警詢時辯稱，出監後無錢生活，想吃牢飯才犯行。

台中地院審理時認為，依照湯姓男子供述，因缺錢花用才犯行，而且自知只有美工刀，所以要挑選比較好下手的行員，才有可能搶到錢，而且會選西屯區的國泰世華銀行的原因，是該分行人比較多，較有機會下手，顯見湯主觀有取得財物的意圖，若只是以搶銀行作為入監服刑的管道，根本不會刻意挑選銀行或行員。

台中地院指出，湯姓男子雖有思覺失調症，但犯行時，先購買美工刀，評估現場狀況，認為行搶可能性較高後，並待行員不備之際，持刀挾持等犯罪過程、情節，犯後對於犯罪情節都能詳細說明，顯見犯行時，沒有因為疾病，而有不能辨識行為違法，或欠缺依辨識違法行為能力的狀況，而中國醫藥大學附設醫院的精神鑑定報告也有相同見解，因此不予減刑，依強盜未遂罪，判刑3年7月，可上訴。

台中市湯姓男子在去年8月間出監後，持美工刀到西屯區搶銀行，台中地院判3年7月徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓男子在去年8月間出監後，持美工刀到西屯區搶銀行，台中地院判3年7月徒刑。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

婦人買完保養品分期不認帳 誣告業者恐嚇吃官司

網購退款軍人中計成洗錢幫凶 法官以一事實判無罪

醉男酒駕拒測還辱警 辯三字經「是語助詞」下場慘

高雄鼓山男子持槍搶銀行 與警對峙畫面曝光

相關新聞

蘇建和案一審判死刑女法官湯美玉 今天病逝

曾審理蘇建和案的台灣高等法院法官湯美玉，日前因身不適而請丈夫幫忙辦理退休，詎料上午辭世。

求復合不成怒砍女友60刀 男遭判無期徒刑

新竹縣一名林姓男子毆打同居李姓女友，還持刀恐嚇對方，遭新竹地院核發保護令後，心懷不滿，先連續打上百通騷擾電話逼李復合，否...

酒後唱歌續攤變調 20歲男西門町KTV前持刀砍人遭法辦

20歲李姓男子前天與友相約飲宴，吃飽喝足後打算到KTV續攤，未料在KTV前與另批顧客看不順眼，爆發口角，李男先是持酒瓶丟...

30年法官退休轉任律師 難忘70名被告千頁判決書

曾任台東地院院長的唐光義去年底退休，退休後希望仍在法界奉獻專業，在台中市開設律師事務所擔任律師，他今天上午與榮憲法律事務...

柯基遭咬婦人救狗受傷　告對方飼主傷害結局大逆轉

高雄仁武區鄭姓婦人養了一隻柯基犬，前年2月她拿著食物要餵養莊姓鄰居的狗狗時，柯基突遭莊婦犬隻攻擊，鄭婦見狀衝上前拉開兩隻...

為討1萬元痛扁女人...驚魂30小時送醫 3惡煞判7年徒刑

邱姓男子2019年間騎車載詹姓女子至人煙稀少的新北汐止一處宮廟，夥同陳姓、曹姓犯嫌向詹女索討1萬元，3人輪流毆打、持鋁棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。