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騎車買鹹水雞被盤查 高雄男酒測值達0.53毫克
高雄王姓男子飲酒後外出要購買鹹水雞解嘴饞，不料才騎車出門就遇上警察攔查，酒測後酒測值刀達每公升0.53毫克，被警方依公共危險罪現行犯逮捕，帶回所內偵辦後，移送高雄地檢署。
警方表示，小港警分局桂陽路派出所員警，本月8日晚上7點巡邏，行經新昌、廈莊一街口，遇到王男（44歲）騎機車安全帽帽帶未扣，將王攔查後發現他臉部潮紅，懷疑他涉有酒駕。
員警依規定施以酒精濃度呼氣測試，酒測值高達每公升0.53毫克，超過法定標準，依公共危險罪現行犯逮捕。
王男說，他傍晚與妻子在家吃晚餐，且喝了3、4瓶啤酒，在客廳沙發上看電視睡著，醒來後以為酒意已退，原本以為騎車沒問題，想要外出買鹹水雞解嘴饞，卻忘了酒意甚濃還未退，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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