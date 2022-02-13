為了討5千元 莽男朝債務人住處丟雞蛋吃官司
李姓男子因向林姓少年催討5千元債務未果，前往林姓少年祖父住處涉嫌丟擲雞蛋，並將林祖父轎車左前輪胎洩氣，林祖父心生畏懼不甘受害報警法辦、起訴。台南地院依李觸犯 恐嚇危害安全罪，判處李徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，李因向林姓少年催討債務未果，於2020年6月3日晚間9點多與張姓少年、許姓少年等人（另案由台南地方少年法庭審理），前往林姓少年祖父住處後丟擲雞蛋，並將林祖父轎車車左前輪胎洩氣，要求清償5千元債務，林祖父心生畏懼，不甘受害報警法辦起訴。
法官認為，李處犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算一天。
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