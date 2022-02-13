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口罩未戴好遭勸竟飆髒話 挨告判罰8千元
高雄朱姓男子在自家門前清運垃圾，因口罩未戴好，遭垃圾車清運人員勸阻，朱男竟惱羞，飆罵對方五字經。事後清運人員不滿向朱男提告，經地方法院審理，將他依公然侮辱罪，處8000元罰金，全案可上訴。
判決指出，朱男去年6月8 日下午4時20分許，在高雄楠梓區要前往到倒垃圾時，因未戴好口罩，遭垃圾車清運人員勸阻，令他心生不滿，竟向對方飆罵五字不雅字眼。
事後該名垃圾車清運人員，向朱男提告妨害名譽，並由在場同事佐證犯行。警詢、偵查及審理期間，朱男皆坦承犯行，但事後卻未與對方達成和解。
地院認為，該句髒話在社會通念及口語意義上，對他人人格泛稱的貶損辱詞，足以令人感到難堪、不快，屬汙蔑他人人格的用語，符合「侮辱」要件，另辱罵地點為朱男家門外，符合「公然」要件。
地院審酌，朱男只因口罩未戴好，遭清潔人員勸阻，便辱罵對方，顯然欠缺尊重他人人格的法益觀念；經審理，將他依公然侮辱罪，處8000元罰金，全案可上訴。
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