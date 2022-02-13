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婦人買完保養品分期不認帳 誣告業者恐嚇吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女子在2019年間，向台灣生醫公司購買3.6萬元的保養品，另向裕富數位公司辦理3年分期給付，但她在去年6月間，向警方提告遭人盜刷信用卡，接著又稱遭裕富以簡訊、電話討債恐嚇。警方獲報後清查，發現劉女的確有購買保養品，涉嫌誣告，台中地院依法判刑2月、緩刑2年，並接受法治教育2場。

判決指出，劉姓女子（60歲）在2019年4月30日，向台灣生醫公司購買3.6萬的臉部保養品，並向裕富數位資融公司，辦理36期分期付款，每月從劉女的玉山銀行信用卡，支付保養品費用1000元，不過劉女在給付一段時間後，在去年6月底，數次前往台中市第四警分局大墩所，指控信用卡遭人盜刷，並提出違反個資法、偽造文書告訴。

同年7月初，劉女又前往台中市第一警分局公益所，指控遭裕富數位公司簡訊、電話討債恐嚇，告裕富公司涉嫌恐嚇。

不過經警方清查後，劉女有在台灣生醫公司的分期付款授權書、購買分期商品收取確認暨債權讓與約定書、美妝產品認購明細統計表、領據上簽名，另外也有生醫公司的美容師作證，認定劉女有向該公司購買保養品、辦理分期付款的事證明確，認定劉女涉嫌誣告，依法送辦。

台中地院審酌，劉女在案件審理時，已承認涉案、深表悔悟，且無前科素行，依誣告罪判刑2月，緩刑2年，但為賦予劉女一定負擔之必要，使她在緩刑期間，能深知戒惕，並導正行為與法治觀念，避免再度犯罪，同時宣告緩刑期間，接受檢方舉辦的法治教育課程2場，緩刑期間保護管束，以觀後效，全案可上訴。

台中市劉姓女子購買保養品辦理分期付款，事後向警方誣告遭人盜用個資，被業者恐嚇，台中地院判她緩刑。圖／報系資料照
台中市劉姓女子購買保養品辦理分期付款，事後向警方誣告遭人盜用個資，被業者恐嚇，台中地院判她緩刑。圖／報系資料照

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