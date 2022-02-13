婦人買完保養品分期不認帳 誣告業者恐嚇吃官司

台中市劉姓女子在2019年間，向台灣生醫公司購買3.6萬元的保養品，另向裕富數位公司辦理3年分期給付，但她在去年6月間，向警方提告遭人盜刷信用卡，接著又稱遭裕富以簡訊、電話討債恐嚇。警方獲報後清查，發現劉女的確有購買保養品，涉嫌誣告，台中地院依法判刑2月、緩刑2年，並接受法治教育2場。

判決指出，劉姓女子（60歲）在2019年4月30日，向台灣生醫公司購買3.6萬的臉部保養品，並向裕富數位資融公司，辦理36期分期付款，每月從劉女的玉山銀行信用卡，支付保養品費用1000元，不過劉女在給付一段時間後，在去年6月底，數次前往台中市第四警分局大墩所，指控信用卡遭人盜刷，並提出違反個資法、偽造文書告訴。

同年7月初，劉女又前往台中市第一警分局公益所，指控遭裕富數位公司簡訊、電話討債恐嚇，告裕富公司涉嫌恐嚇。

不過經警方清查後，劉女有在台灣生醫公司的分期付款授權書、購買分期商品收取確認暨債權讓與約定書、美妝產品認購明細統計表、領據上簽名，另外也有生醫公司的美容師作證，認定劉女有向該公司購買保養品、辦理分期付款的事證明確，認定劉女涉嫌誣告，依法送辦。