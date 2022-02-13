醉男酒駕拒測還辱警 辯三字經「是語助詞」下場慘

台中市林姓男子有公共危險前科，今年1月間他喝醉後找不到手機，以為遺留在前女友家，因此開車前往，當時大樓管理員報案，警方到場時，林開車抵達，滿身酒氣，警方要求酒測，但林拒測，警方依法開出拒測18萬罰單，林以台語辱罵五字經，台中地院依妨害公務，判拘役10天。

判決指出，林姓男子（33歲）有公共危險前科，曾遭台中地院判刑3月確定，今年1月1日凌晨3時許，喝醉後找不到手機，林認為遺留在前女友家，因此開車前往北屯區某社區前，要求管理員通報，要求前女友幫忙找手機。

大樓管理員因住戶沒有下樓，因此通知警方到場，警方到場時，林已不在管理室，警方正要離開時，林開車抵達，還滿身酒氣下車，警方認為林有公共危險情事，要求林配合酒測，但林拒絕。

警方依法開出拒測18萬罰單，要求林簽收，林心生不滿，連續幾次辱罵警員三字經、五字經，警方依妨害公務罪現行犯逮捕，將林帶回派岀所警詢，林雖不否認有講髒字，但辯稱「只是講話比較粗魯，都是語助詞而已」。