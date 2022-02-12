壓制醉漢逾10分鐘臉都發紫喪命 5員警過失致死遭訴

桃園游姓男子酒後持鋸刀、朝警察揮拳，被蘆竹分局5名員警以膝蓋抵肩、抓住四肢壓制，但過程他不斷發出嘔吐、呻吟聲，女友在旁一再反應「太用力」，仍被壓制超過10分鐘臉色都發紫，最終窒息身亡；檢方比對密錄器、傳證認為警方使用強制力逾必要程度，依過失致死罪嫌起訴5員。

案發後游的家屬曾親自向桃園市長鄭文燦提交陳情書，控訴警方執法過當更直言「唯一兒子死在警察膝下」。據了解，家屬、警方曾多次調解，但對賠償金額無共識才破局。

蘆竹分局表示，員警處置過程合乎程序，並未有過度使用強制力，事前也有口頭勸阻，因由攻擊造成2名員警受傷，為避免警方、民眾遭傷害才將他壓制，對於游男死亡感到遺憾，尊重檢方起訴處分，後續會盡全力提供員警法律協助。

檢方調查，蘆竹分局南崁派出所呂姓、鍾姓（24歲、28歲）員警2019年8月20日獲報光明路1間餐廳外有糾紛，到場見游滿身酒氣手拿1把鋸刀和人吵架，上前勸架游卻先朝呂的臉揮拳，經呼叫林姓（29歲）、許姓及陳姓（均26歲）員警支援，一共5名員警合力將游壓制在地。

檢方勘驗密錄器發現，員警分別以膝蓋抵住游雙肩、四肢，再由陳員將游雙手反銬，5人見游身體活動受限未再激烈反抗，還發出嘔吐、呻吟聲，游的女友在旁3度向警方反應「壓制太用力」，但警方均減輕力道，直到游聲音漸弱昏迷，員警才鬆開趕緊叫救護車，游仍在22日死亡

檢方訊時，5名員警均否認過失致死，辯稱游沒以言語表達不舒服、上銬後就沒再壓；但游的友人證稱，曾聽到游說「不能呼吸」仍遭壓好幾分鐘，感覺他臉色都發紫。法醫解剖指出，游死因為酒後躁動、被警察壓制，引發酒精中毒及姿勢窒息死亡。