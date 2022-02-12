抽閱已宣示裁判書方案 司法院：未侵害審判獨立

司法院今天澄清，裁判品質提升方案是針對已宣判的裁判書，由法院院長抽閱，以肯定優秀法官、協助法官提升裁判品質，不會影響法官心證、侵害審判獨立。

司法院發布新聞稿表示，今天有媒體報導司法院要求各級法院院長落實監督權，每月抽閱所屬每名法官1篇判決書，「監視」法官、侵害審判獨立，所述顯屬誤解。

新聞稿指出，司法院推動的「裁判品質提升方案」，是針對已經宣判並上網可受公評的裁判書，由院長或院長指定之人每月從中抽取適當件數研閱，並未明定每名法官1篇。

司法院表示，法院院長可透過此方式對於裁判品質良好法官予以鼓勵、嘉許，對於裁判品質不佳的法官予以適當提醒、協助，目的在提升裁判品質，去除外界對於法官恣意的錯誤印象。

司法院強調，是在裁判書正本交付送達當事人後才進行定期抽樣研閱，不致影響法官心證、侵害審判獨立，司法院捍衛審判獨立的初心，從未改變。

新聞稿並指出，司法院早於民國95年間，即已發函各法院，要求院長應定期抽樣研閱法官已經宣判的裁判書，藉以提升裁判品質；近年來因應資訊化，研發「裁判書研閱系統」，供院長或院長指定適當之人藉資訊系統進行事後研閱。

司法院表示，去年已行文各法院，說明「裁判品質提升方案」具體內容，特別強調「院長依裁判書研閱結果，如認有明顯違誤，而有提醒其注意或改進必要者，應於不影響審判獨立之限度內，以適當方式告知承辦法官。」

司法院說，此方案目的在「協助」而非監視法官，並不影響審判獨立，與84年以前的裁判書送閱制度截然不同。

司法院強調，捍衛審判獨立的決心從未改變，並會進行各項消除司法過勞措施，以合理分配司法資源、改善問案態度、提升裁判品質。