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高雄男騎樓自慰被逮辯尿急 檢方勘驗監視器戳破謊言
高雄市33歲莊姓男子前年6月27日晚間自稱到台南市新營區找朋友，一時性起竟在路旁騎樓脫下褲子，裸露下體打手槍，經附近居民發現後報警處理，他辯稱一時尿急所以在該處尿尿，沒有在自慰，但經檢方勘驗監視器，發現他在該地自慰長達10分鐘，台南地院認他犯公然猥褻罪，處拘役25日。
莊男矢口否認公然猥褻，他辯稱，當天他是去找朋友但走錯了，一時尿急所以在該處尿尿，沒有在自慰。而目擊者證稱，當天鄰居通知他說莊男不斷在附近徘徊，莊男也有跟他搭話問路，但並沒有提及要上廁所。
經檢方勘驗監視器畫面影像，可見他右手有抽動陰莖的自慰動作，且該動作前後更持續約達10分鐘，戳破其謊言。
台南地院查出，莊男因公共危險案件，經橋頭地院簡易判決判處4月確定，2018年2月間縮刑期滿執行完畢，認他為累犯，依法加重其刑。
台南地院審酌，莊男智識思慮俱屬正常，竟不顧他人感受，在公共場所公然為猥褻行為，損及社會秩序及善良風俗，惟念他犯罪情節並不嚴重，目前在監執行等一切情狀，量處處拘役25日，可易科罰金，可上訴。
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