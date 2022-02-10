護狗持鍊頭牽繩打人還求償180萬 伺主反被判拘役50日

彰化縣洪姓女子為了阻止陳姓女子的狗在其車庫前便溺，卻遭陳女以有金屬鍊頭牽繩攻擊，兩女因此大打出手，互告傷害，彰化地方法院依傷害罪判處陳女拘役50日，並駁回陳女180萬元民事求償，洪女因是正當防衛無罪。

判決指出，陳女2020年8月某日晚間遛狗到洪女住家前車庫，洪女看到陳女的小狗準備在其車庫前便溺，而上前制止，陳女說，她以為洪女要上前毆打她的小狗，即持牽繩揮甩洪女，洪女則伸手抓住陳燕蓉，雙方拉扯間，兩人均跌倒在地，洪女因此兩手臂受傷瘀腫、右手食指挫傷，右大腿擦挫傷。

洪女說，她發現陳女的狗想在她家前大便，就先跟陳女說你不要讓狗在我們家門口大便，但陳女不理她，陳女拿著狗繩，狗沒有綁住，當她看到狗把腿抬起準備大便時，趕快去把三角錐拿走，陳女以為她要打狗，即拿有鐵頭的狗鍊打她，又推倒她家盆栽，她還被壓在地上，後來她丈夫就報警處理。

陳女則辯稱，洪女用腳踢狗，小狗嚇到掙脫、跑掉，她去擋的時候，洪女用兩隻手掐住她的脖子，又抓她頭髮讓她跌倒，她頸部和手腳也受傷，洪女沒有跌倒，並稱其牽繩是織布材質，不可能傷害到洪女。並認為此事件造成她名譽受損，連帶家人也被嘲諷，因此向洪女求償180萬元。