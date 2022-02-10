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護狗持鍊頭牽繩打人還求償180萬 伺主反被判拘役50日
彰化縣洪姓女子為了阻止陳姓女子的狗在其車庫前便溺，卻遭陳女以有金屬鍊頭牽繩攻擊，兩女因此大打出手，互告傷害，彰化地方法院依傷害罪判處陳女拘役50日，並駁回陳女180萬元民事求償，洪女因是正當防衛無罪。
判決指出，陳女2020年8月某日晚間遛狗到洪女住家前車庫，洪女看到陳女的小狗準備在其車庫前便溺，而上前制止，陳女說，她以為洪女要上前毆打她的小狗，即持牽繩揮甩洪女，洪女則伸手抓住陳燕蓉，雙方拉扯間，兩人均跌倒在地，洪女因此兩手臂受傷瘀腫、右手食指挫傷，右大腿擦挫傷。
洪女說，她發現陳女的狗想在她家前大便，就先跟陳女說你不要讓狗在我們家門口大便，但陳女不理她，陳女拿著狗繩，狗沒有綁住，當她看到狗把腿抬起準備大便時，趕快去把三角錐拿走，陳女以為她要打狗，即拿有鐵頭的狗鍊打她，又推倒她家盆栽，她還被壓在地上，後來她丈夫就報警處理。
陳女則辯稱，洪女用腳踢狗，小狗嚇到掙脫、跑掉，她去擋的時候，洪女用兩隻手掐住她的脖子，又抓她頭髮讓她跌倒，她頸部和手腳也受傷，洪女沒有跌倒，並稱其牽繩是織布材質，不可能傷害到洪女。並認為此事件造成她名譽受損，連帶家人也被嘲諷，因此向洪女求償180萬元。
不過根據警方在當日所拍攝照片顯示攻擊洪女的牽繩是附有金屬的鍊頭，且當場也有拍到陳女受傷照片，法官認為陳女辯稱未動手打人、洪玉芳未跌倒，應是卸責之詞，而非實情，因此判處陳女拘役50日，可易科罰金，並駁回陳女180萬元民事求償，全案可上訴。
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