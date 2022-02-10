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簡化裁判書 最高法院院長：寫給當事人看不是給上級審

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

為有效分配司法資源、減輕司法過勞，司法院今召開「刑事簡易判決等裁判書簡化記載會議」，最高法院院長吳燦在專題演講時表示「書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審看的」，精簡裁判的關鍵在於落實刑事訴訟法規定，要「把話說明白，將理講清楚」，不要畫蛇添足，也不要疏漏。

這場會議由司法院秘書長林輝煌主持，各級法院院長、法官共70人與會，林表示隨著司改各項措施逐步施行，審理程序更為周密、複雜，法官必須耗費相當多的心力確保程序正當、完備，寶貴而有限的司法資源應重新盤點、規劃，因司法院院長許宗力重視過勞議題，指示應儘速籌劃執行。

吳燦講授「刑事裁判的精簡」專題，他認為要落實刑事訴訟法第273條第2項的精神，就證據能力有無，透過先為證據裁定，簡化判決書的記載，並彈性運用有罪判決犯罪事實得與理由合併記載的規定，就認定犯罪事實所憑的證據，以能使人知悉證據的範圍即可，減少重複記載和大量引述。而對被告有利證據不採納的理由，是當事人關注的重點，則必須好好論述。

吳燦也認為第二審要適度擴大適用無害違誤（harmless error）原則，減少無益的撤銷改判、改寫。

本次會議也討論涉及修法諸提案，如擴大一審獨任審理、簡式審判程序及協商程序的適用範圍、擴大刑事訴訟法第310條之1第1項適用範圍以簡化有罪判決記載事項等。林輝煌責成刑事廳成立研修小組，評估可行性，並就可行提案提出修法草案。

近年來司改多屬「加法」的改革，司法院認為司法資源相當有限，也不能忘了改革還有「減法」，未來會繼續徵集各界減輕負擔的建議，合理分配司法資源。

最高法院院長吳燦今表示，書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審，精簡裁判的關鍵在於落實刑事訴訟法規定，要「把話說明白，將理講清楚」，不要畫蛇添足，也不要疏漏。圖／聯合報系資料照
最高法院院長吳燦今表示，書類是寫給當事人看的，不是寫給上級審，精簡裁判的關鍵在於落實刑事訴訟法規定，要「把話說明白，將理講清楚」，不要畫蛇添足，也不要疏漏。圖／聯合報系資料照

司法院 刑事訴訟 裁判

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