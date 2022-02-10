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約談、建議懲處工會成員為不當勞動行為 華航提告敗訴
勞動部認為桃園市空服員職業工會幹部劉惠宗、朱良駿、張書元，因參加在交通部前舉辦的「6/23運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動言行受到華航約談、建議懲處，構成不當勞動行為。華航不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，更一審今判華航敗訴，可上訴。
華航員工兼桃園市空服員職業工會幹部朱良駿、林馨怡、張書元，認為華航空服處客艙組員評議會，在2017年6月27日及同年7月5日分別約談朱等3人，就該3人於網路平台及於工會與其他交通運輸業工會。
在交通部前舉辦「6/23運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動中所為言論及參與行動劇表演等事實，進行提問及要求說明，並製作會議紀錄建議懲處均至少為三大過以上的行為，構成不當勞動行為。
因此，依勞資爭議處理法向勞動部申請裁決，經勞動部不當勞動行為裁決委員會，於2017年10月13日裁決認定華航所為約談及作成懲處建議，構成工會法不當勞動行為。華航不服原裁決提告，一審判決駁回，案經上訴，最高行政法院廢棄原判決，發回審理。
更一審指出，0623活動是工會活動，其指出華航與交通部民用航空局的研擬方案有安全上的疑慮，與華航安全法規有所抵觸，並涉及全體空服員生命安全及勞動環境變動，具有公益性，為工會團結權正當行使，應受到法律保護，華航也應負有容忍義務。
華航對0623活動未予容忍，評議會對朱良駿、林馨怡、張書元為約談及作成懲處建議，有阻礙勞工參與工會活動、減損工會實力或影響工會發展意圖，具有不當動機。
並已構成對朱等3人參加工會活動而為間接不利對待，且構成不當妨礙工會活動，該當工會法第35條第1項第1款及第5款之不當勞動行為。原裁決的認定，自無不合。更一審表示，原裁決並無違誤，華航訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
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