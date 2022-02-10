T台報導打工少年被抽打挨罰80萬元 提告抗罰敗訴

「TVBS新聞台」的「1213整點新聞節目」報導「言語頂撞主管！打工少年遭水管抽打腳底」新聞，遭NCC以妨害公序良俗理由裁罰80萬元。電視台所屬的聯利媒體不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判聯利媒體敗訴，可上訴。

判決指出，聯利媒體經營的「TVBS新聞台」頻道於2019年12月30日的「1213整點新聞節目」報導「言語頂撞主管！打工少年遭水管抽打腳底」新聞。

經國家通訊傳播委員會(NCC)以新聞內容涉及非法暴力傷害他人，將施暴行為合理化，且未善盡公共利益角度衡平報導，造成觀眾錯誤認知，妨害公共秩序或善良風俗為由，認定違反衛星廣播電視法規定，裁罰80萬元。聯利媒體不服提告。

法院勘驗新聞畫面後，認為確有反覆播放男子對少年施暴抽打腳底板畫面，且該連貫的施暴動作清晰可見，則NCC本於通訊傳播事業主管機關職責，就新聞內容是否妨害善良風俗，享有判斷餘地。

法院指出，NCC參酌2020年第5次廣播電視節目廣告諮詢會議，所提供的專業意見及處理方式的建議後，認定聯利媒體製播該新聞違反衛廣法相關規定，且認聯利媒體為衛星廣播電視事業，本有遵守衛星廣播電視法等相關規定義務。

按本件情節，聯利媒體係應注意並能注意而未注意，在主觀上至少具有過失，NCC所為判斷並無恣意濫用及其他違法情事。此外，聯利媒體違法等級列為「嚴重」，且2年內曾被裁罰1次。

NCC依「國家通訊傳播委員會裁處違反廣播電視法及衛星廣播電視法案件裁量基準」規定，按違法情節、2年內裁處次數及並無其他加重或減輕情事等考量項目，分別採計30分、3分及0分，合計總分33分。