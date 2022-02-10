遠航不滿被交通部廢照提告敗訴 法院判決理由出爐

遠東航空因2019年間無預警停飛，被交通部廢止其民用航空運輸業許可、獲配航權。遠航不服提告，台北高等行政法院審理後，認為認為遠航違反民用航空法規定明確，原處分合法，今判遠航敗訴，可上訴。

法院指出，遠航於監控小組第7次會議中已表達因資金不足，無法支應油料並確保機師心理狀態上的適航能力，有停止經營其民用航空運輸業許可證所示業務的意思，且已關閉公司票務銷售系統，並準備召開記者會對外道歉，為停業的實施。

2019年12月12日，遠航發函向民航局陳報自同年月13日起暫停當時營運全部航班，並用網站公告及開記者會等方式對外宣布停業及資遣員工的消息；同時也對媒體公開董事長張綱維遺書，內容為原告因財務問題將停止營業等訊息。

以上均顯示有停止經營民用航空運輸業許可證所示業務的意思及事實，卻未依民用航空法及民用航空運輸業管理規則規定，於停業前先行檢送停業計畫經交通部核准後，始為停業的實施，其無預警停業，已符合民用航空法應廢止民用航空運輸業許可的要件。

遠航主張，僅是暫停部分航線，並非停業。張綱維已於2019年12月13日開記者會，表示沒有要停業，希望民航局同意復飛。法院認為，比對航運營業班表等內容，遠航當時函報暫停營運的航線就是全部飛航業務，而不僅是部分航線而已。

法院指出，遠航已表達其無維繫公司營業基礎能力，停止所有航班，而符合法定廢止其民用航空運輸業許可要件，不因事後改變說詞或決策而有影響。

遠航事後表達復航意願，以經合法停業為前提。遠航無預警停業，違反民用航空法相關規定明確，交通部應依法廢止其民用航空運輸業許可，沒有復航的問題。

法院指出，依法規定經營民用航空運輸業者，須先取得民用航空運輸業許可，始具資格申請取得航權，進而提出飛航申請。如民用航空運輸業許可經撤銷或廢止，則獲配航權的前提事實即不存在。交通部依法不得對沒有民用航空運輸業許可的業者核給航權。