陸配持陽性證明搭立榮飛廈門挨告 沒主觀犯意獲不起訴

一名陳姓陸配去年5月31日搭機飛往大陸廈門，卻持PCR「陽性」報告登機，抵達後被發現，引發一陣撻伐。事後，有名眾檢舉她觸法，台北地檢署查出，她快篩結果為陰性，且立榮地勤也沒落實檢查報告，依罪嫌不足，今給予不起訴處分。

陳姓女子是嫁來台灣的陸配，2021年5月31日前往松山機場搭乘立榮B7-511班機飛廈門高崎機場。雖然PCR檢驗呈陽性，但她填寫健康聲明書為陰性，地勤人員一時疏忽放行。陳女抵達廈門機場被發現確診，隨即帶走隔離。

事後，有民眾檢舉她登機時故意隱匿病情，登載不實健康聲明書，涉犯刑法偽造文書罪，以及不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

她在廈門被發現確診後，隔離與治療花費3個多月，痊癒後才返回福建老家，期間她因傳喚無著，一度被發布通緝，直到她返台入境完成隔離後，才到案說明。

她辯稱不知道自己染疫，她搭機前曾快篩為陰性，且她沒收到衛生單位後續消息，她誤以為快篩為陰性，PCR同樣也會是陰性，才持報告登機，沒有不法犯意。她說，如果不想遵守規定，就不會主動篩檢。

檢方調查，時逢疫情嚴峻，陳女因地緣關係與附近居民都前往指定地點進行快篩，當時陳女快篩結果呈陽性反應，再送PCR檢測，結果呈陰性。過一陣子，陳女有事要赴大陸，必須攜帶登機3天的PCR篩檢陰性證明才能登機。

因此，她前往輔大醫院做檢測，但輔大醫院只做快篩，呈現陰性，陳女又馬上自費在做PCR，結果呈現陽性，不過她親自領取報告時，看不懂英文「POSITIVE」表示陽性，院方也沒告知確診，所以她自認為是陰性。

此外，輔大醫院的快篩報告簡訊，提及若是3天內沒有再收到任何訊息就沒事，更加強了她自認是陰性，於是便拿著檢驗報告前往松山機場，當陳女登機時立榮航空的地勤也沒有詳實檢查PCR報告，陳女才會順利搭機前往廈門。

檢方認為，雖然陳女填寫的健康聲明書不實，但陳女到輔大領取PCR證明時，醫院人員沒有叮囑注意事項，衛生單位接獲通報後，也已來不及找到陳女說明。