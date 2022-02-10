法院稱防疫僅靠政府規範緩不濟急 籲國民共同消滅病毒

桃園葛姓男子從美國回台居家檢疫期滿最後一天，竟從桃園住家跑到中壢要剪頭髮，被桃園市府開罰25萬元，他不服提行政訴訟主張檢疫通知書上起始日不明，但法院認為是葛疏於查證駁回其訴，法官也在判決書中呼籲，疫情僅靠政府法令防堵往往緩不濟急，應靠國人共同圍堵消滅病毒。

經調查，葛男2020年3月29日從美國回台居家檢疫，直到4月13日才解除，因他12日下午2點多開車從桃園區到中壢區理髮，經警方通報後桃園市衛生局認為他活動範圍大、與人近距離接觸，對他開罰25萬元，葛不滿提訴願又被駁回，因此再對桃園市府提行政訴訟。

葛男主張，他入境收到的居家檢疫通知書僅記載14天，沒說明從何時起算、終止，認為行政內容不明有瑕疵，且他也沒收到「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，如果他有收到何須在解禁期滿前幾個小時外出？他是認為已經滿14天才出門，過程也全程戴口罩，一到髮廊就被召回。

桃園市府抗辯稱，衛福部「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」2020年2月16日就上線，當航班抵台旅客手機就會收到健康申報憑證的簡訊，該系統也有居家檢疫通知書，上面明確標示檢疫起始日、解除日，是葛自己疏於善盡查證義務且違規事實明確。

桃園市府說，葛離家雖沒超過1小時，但不顧自身居檢身分，跨越行政區距離超過1公里，出入髮廊等公共場所與人近距離接觸，提高傳染風險，依法對他處罰鍰25萬元。

法院查，葛3月29日入境有用手機到衛福部的入境檢疫系統申報，也顯示已成功並發送簡訊，裡頭也載明他到4月13日才解禁，但葛卻在12日下午2點多擅自外出，還和母親搭同一台電梯，下午3點多被通知才回家，不採信其辯詞，也認為桃園市府裁罰有依據並無違誤，判處駁回其訴。