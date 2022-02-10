殘忍地獄式虐貓還拍片竟是求復合 蘆洲狠心男遭訴

新北市蘆洲區黎姓男子為逼迫前女友復合，將女友所養貓咪關入外出籠、朝貓潑灑滾燙的熱水，拍影片傳給女友要求復合，還將女友的相機和平板電腦占為己有，遭虐貓咪全身約百分之20有燙傷，經動保處送醫急救數日仍回天乏術，律師呂秋遠去年曾在臉書表示，希望立法院可以再度修改動物保護法，盡速設立動物警察，把虐待動物致死的行為修改為七年以下有期徒刑，不能易科罰金。新北地檢署日前依違反動物法罪、恐嚇危害安全罪、侵占及妨害秘密等罪起訴黎男。

起訴指出，黎男和前女友樂女同居時領養貓「茶茶」，去年8 月分手後，黎男竟開始虐貓並錄影，以通訊軟體LINE傳送虐貓影片、謾罵樂女三字經、「見你一次砍你一次」等恐嚇語音及文字、要求返還房屋租金，樂女看到影片感到害怕報警。警察與動保人士到場後，黎男拒絕開門、跟警方要搜索票。雙方僵持許久，黎男還繼續用熱水虐貓，後來在房東同意破門而入以後，才搶救到「茶茶」，送醫急救數日後仍宣告不治。

事發後，房東要求黎男整理行李立即搬離，黎竟將前女友所有的相機2台、平板電腦1台、眼鏡1副、皮包及衣物等物品一同打包搬離，占為己用，樂女請求返還，黎仍拒不返還。

黎男並以通訊軟體LINE傳送「很多回憶照是吧？我這也不會少你知道嗎？要認真拼我怕你玩不起、我也肯定有辦法讓你爸媽阿姨阿公通通抬不起頭來、聽說通河東那會有新海報之類 我現在就請老闆印」等恐嚇文字，還傳送二人之前相處的私密照片及影像給前女友，讓樂女更加心生畏懼。