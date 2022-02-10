快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

「甘蔗媽媽」改名「渣男」 加盟主另開店判賠40萬

中央社 / 高雄10日電

高姓男子原加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」，但他在合約期滿後選在約6公里外另開「甘蔗渣男」，業績不升砍半外，還被依違反競業條款提告求償，高雄簡易庭認確實違約，判賠40萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時，高男辯稱，自己並無經營「甘蔗渣男」，且新開的「甘蔗渣男」是位於台北市南京東路，與「甘蔗媽媽」相距約6公里，應不受競業條款中不得在1公里內設立其他加盟店範圍限制。

高男另抗辯指稱，新開的「甘蔗渣男」部分品項商品與「甘蔗媽媽」僅有約3成雷同，且商品表現方式也不同，就算店是他開的，也已善盡品牌隔離措施，據此主張並未違反競業條款。

不過，法官審理時查出，「甘蔗渣男」原登記的負責人即為高男，期間也都是由高男申報營業稅至變更負責人，且店家蝦皮電商網路平台帳戶所有人也是高男，相關收入也都是匯入他的銀行帳戶，據此可證明他有參與「甘蔗渣男」營運行銷。

法官認為，現今飲料市場競爭激烈，各飲料業者無不就銷售方式求新求變追求利潤最大化，且現代社會常見網路行銷，已不限於實體店面周遭地域的銷售模式，因此「甘蔗渣男」網路行銷方式確實可能影響「甘蔗媽媽」台北古亭店原有銷售情形，仍應受競業條款限制，據此認定高男違約事實明確，判決應賠「甘蔗媽媽」總店新台幣40萬元，全案可上訴。

高雄簡易庭判決指出，高男106年間加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」在台北開店，月營收近百萬，但他卻在109年底合約期滿後以經營的商行合夥組織，另在南京東路開設「甘蔗渣男」，且還將原本蝦皮購物平台的名字一併改掉，並販售相同多款飲品，讓「甘蔗媽媽」氣得依違反競業條款提告求償50萬。

甘蔗

延伸閱讀

珠寶商大陸坐牢4年 回台控訴兒子盜賣獲判賠121萬

撇渣男形象！潘柏希變身寵孩魔人秒跪地爬

新冠疫苗接種不良案嘉縣通報逾百件 這個疫苗判賠最多

員警執勤遭撞傷轉內勤 月薪少一萬求償駕駛判賠174萬

相關新聞

殘忍地獄式虐貓還拍片竟是求復合 蘆洲狠心男遭訴

新北市蘆洲區黎姓男子為逼迫前女友復合，將女友所養貓咪關入外出籠、朝貓潑灑滾燙的熱水，拍影片傳給女友要求復合，還將女友的相...

不滿遠航被交通部廢照 張綱維敗訴直呼「太扯了」

遠東航空不滿民用航空運輸業許可證遭撤銷，提起行政訴訟，董事長張綱維還強調若不同意復飛，他要另外提起民事求償訴訟，要求國家...

不只馬英九辦公室 立委李貴敏也收到「逆我死」恐嚇信

前總統馬英九辦公室昨收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」並附有2張香港冥紙，台北市警方今證實，國民黨籍...

藝人「小亮哥」舅子涉詐250萬元 還錢判緩刑

藝人「小亮哥」小舅子林俊名所經營的遊戲公司藉口投資AKB48偶像咖啡廳等周邊代言商品，對外借款250萬元，事後被訴詐欺，...

大佳河濱公園玩遙控飛機挨罰30萬 他打官司抗罰輸了！

陳姓男子前年在台北市大佳河濱公園玩遙控飛機，被航警查處後，民航局依違反民用航空法裁罰30萬元，陳不服提行政訴訟，稱自己留...

陸配持陽性證明搭立榮飛廈門挨告 沒主觀犯意獲不起訴

一名陳姓陸配去年5月31日搭機飛往大陸廈門，卻持PCR「陽性」報告登機，抵達後被發現，引發一陣撻伐。事後，有名眾檢舉她觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。