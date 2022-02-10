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防疫隔離不是看黑影就開槍 人權協會： 要防止行政濫權
機師工會已發動司法「提審」運動，中華人權協會今天表示，進入防疫旅館隔離14天屬高強度行政措施，主管機關應說明為何要擴及「接觸者的接觸者」，才能在維護防疫公共利益下兼顧人權。
媒體報導指出，機師工會2021年底發動提審運動，認為機組人員防疫管控限制人身自由，造成機組員與一般入境旅客差別待遇，還認為傳染病防治法違反法律明確性原則，指揮中心所訂法規違反平等原則。
中華人權協會認為，強制隔離屬人身自由的剝奪，人身自由受到憲法保障，司法院解釋就認為宜明確規範應有合理的最長期限。
協會說，現行Covid-19密切接觸者定義是「自確診個案發病前3日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液的醫療人員及同住者」，不過，主管機關未逐一調查即將「接觸者的接觸者」一併匡列，恐造成適用爭議。
人權協會說，無論是對機組員或是強制可能接觸者進行篩檢，並進入防疫旅館隔離14天，都屬於高強度的行政措施，主管機關應提出科學證據說明，為何要擴及「接觸者的接觸者」？
尤其，對全程有配戴口罩者、已進行PCR檢測並呈現陰性者，或是已完整接種過兩劑以上疫苗者等情形，若仍有需要隔離，措施是否為對受隔離者最小侵害手段？能否改採居家隔離、自主健康管理？或縮短強制隔離天數為7天、10天？。
提審法第1條規定，人民被法院以外任何機關逮捕、拘禁時，得向法院聲請提審，意即透過司法程序審查剝奪人身自由的合法性，如法院審查後認不應逮捕、拘禁，即應裁定釋放。
人權協會表示，期待各律師公會及法律扶助基金會共同協助受隔離者聲請提審，以防止行政濫權或懈怠。
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