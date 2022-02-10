49歲男在台鐵車廂喊要殺人 嘉檢依妨害秩序起訴

49歲薛姓男子被控去年11月30日搭乘台鐵3167次南下列車，在車廂內大聲喊「我要殺人」，造成乘客在南靖車站停靠時下車四散，已危害公眾公安，檢方依妨害秩序罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，薛男於去年11月30日上午10時10分許，自台鐵嘉義水上站搭乘台鐵3167號車次區間列車欲前往高雄站，行經水上站與南靖站間時，薛男竟對車廂內不特定乘客大聲喊「我要殺人」等語，以加害生命、身體恐嚇車內乘客。

3167號車次區間列車於同日上午10時19分停靠南靖車站時，同車廂乘客立即下車四散，列車停駛，已涉及危害公眾公安。

起訴書表示，薛男矢口否認有任何恐嚇公眾犯行，並辯稱並未說要殺人等語，據當時車廂內多名乘客的證述，並有現場及監視器畫面可佐證，足以認為薛男的供詞不足採信。