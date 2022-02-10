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更衣室有針孔！劉雨柔遭健身房老闆偷拍怒求償100萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台北市「Tick-Tock Studio」健身房負責人陳作彤被控在更衣室安裝針孔攝影機偷拍，女藝人劉雨柔是受害者之一，一審判陳1年2月徒刑，案件上訴審理中；民事部分，劉雨柔向陳求償100萬元，台北地方法院今首度開庭，雙方都委任律師出庭，討論是否合議停止訴訟，待刑事判決確定後再開庭。

陳作彤2019年12月起到2020年3月間，被控在自己經營的健身房淋浴間廁所內，安裝外觀偽裝成充電插頭的針孔攝影機偷拍，劉雨柔因老公黃育仁與陳是工作夥伴，常到健身館練拳，成為被害人。

法院審理時，陳作彤否認裝攝影機偷拍，並稱他願意為管理健身房有疏失道歉，但他沒有偷拍，不會為此行為道歉。台北地院一審勘驗針孔攝影錄得畫面，發現攝影機可以手機操控，陳曾一面滑手機、一面眼睛望向鏡頭，認定針孔攝影機是陳架設。

一審認為，陳身為健身房負責人，未提供使用者安心使用的環境，偷拍多名被害人，犯後否認犯行，稱願意和解的前提是還他清白，犯後態度不佳，對他3次偷拍行為各判刑8月，應執行1年2月徒刑。陳作彤不服上訴，台灣高等法院預計2月23日開庭審理。

民事部分，劉雨柔向陳作彤求償100萬元，台北地院今開庭，雙方未出庭，而是委由律師代理，法官詢問雙方關於民事訴訟審理程序的意見；劉雨柔委任律師指出，不同意停止訴訟，因刑事一審判決已有相當調查，且陳在審理中也撤回聲請調查手機一事，若陳有新證據需要調查，也可以在民事本案提出，無需等刑事判決確定再審理。

陳作彤委任律師表示，陳否認裝攝影機偷拍一事，認為一審判決事實與證據不符，是用推論方式作出判決，案件已上訴二審，會再提出實質證據，盼民事案件能等刑事確定結果再審理。法官庭末諭知候核辦。

劉雨柔。圖／聯合報系資料照片
劉雨柔。圖／聯合報系資料照片

偷拍 健身

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